Teoria do buraco negro é questionada após nova estrela desafiar regras – CMIO

“Eles são objetos exóticos tão estranhos,” disse a professora Carole Mundell, coautora do estudo. “Este é o primeiro vislumbre direto que podemos ter de uma estrela de nêutrons giratória hipermassiva na natureza,” ela adicionou. “Meu palpite é que vamos encontrar mais deles.”

As explosões de raios gama que acompanham o colapso das estrelas de nêutrons são os eventos mais energéticos do universo desde o Big Bang, segundo o The Guardian. Acredita-se que eles se originam dos pólos do buraco negro recém-formado, mas as novas observações mostram que eles emanam da própria estrela de nêutrons.