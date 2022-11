Neta do infame ditador fascista de volta ao Parlamento Europeu — CMIO

Um descendente do italiano Benito Mussolini está de volta ao Parlamento Europeu depois de se aposentar ostensivamente da política

Alessandra Mussolini, neta do ditador italiano e pai do fascismo Benito Mussolini, é mais uma vez deputada do Parlamento Europeu (MPE). Ela foi uma das oito substitutas de deputados italianos que assumiram assentos no parlamento nacional, a Câmara dos Deputados.

Mussolini atuou anteriormente como eurodeputada pela região central da Itália de 2014 a 2019, quando perdeu sua candidatura à reeleição. Antes disso, foi membro da Câmara dos Deputados em duas ocasiões, em 1992-2004 e 2008-2013. Em 2020, ela criticou publicamente uma política de seu partido, o Forza Italia (FI), de Silvio Berlusconi, e anunciou uma aposentadoria da política, chamando-a de “círculo que se fechou para mim” em entrevista ao jornal italiano Il Tempo.

Nascida em Roma em 1962, Alessandra é filha do quarto filho de Mussolini, Romano. Antes de entrar na política, ela teve uma carreira em modelagem e atuação, ajudada por sua tia materna, a atriz Sophia Loren.













Mussolini também tem três filhos. Seu filho Romano foi contratado pela equipe juvenil do clube de futebol Lazio no ano passado, evitando perguntas sobre seu sobrenome. Sua mãe também se recusou a mudar de nome para facilitar sua vida no show business.

Durante seu tempo na política, ela defendeu em muitas ocasiões seu avô infame, que formulou a ideologia do fascismo e governou a Itália de 1922 a 1943 como ‘Il Duce’. Após a rendição da Itália em 1943, ele foi evacuado por pára-quedistas nazistas e dirigiu um estado de garupa aliado da Alemanha no norte até ser executado por guerrilheiros comunistas em 1945.

Tanto Mussolini quanto a atual PM italiana Giorgia Meloni eram membros do Movimento Social Italiano (MSI), um partido amplamente considerado o sucessor ideológico dos fascistas. Meloni tornou-se a nova primeira-ministra da Itália em outubro, depois que a coalizão liderada por seus Irmãos da Itália (FdI) venceu as eleições gerais.