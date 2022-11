Biden se encontrará com Xi pela primeira vez como presidente – Casa Branca – CMIO

Durante o próximo G20, espera-se que Taiwan se destaque quando o presidente dos EUA se encontrar com seu colega chinês

O presidente dos EUA, Joe Biden, se reunirá com o presidente chinês, Xi Jinping, à margem da cúpula do G20 da próxima semana na Indonésia, informou a Casa Branca nesta quinta-feira. Enquanto Biden e Xi supostamente discutirão “esforços para manter as linhas de comunicação”, a relação entre Washington e Pequim tem sido tensa ultimamente por causa de Taiwan.

Os dois devem se encontrar na segunda-feira, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, a repórteres, acrescentando que “discutir uma série de questões regionais e globais”.

“Os líderes discutirão os esforços para manter e aprofundar as linhas de comunicação… gerenciar a concorrência com responsabilidade e trabalhar juntos onde nossos interesses se alinham.” Jean-Pierre afirmou.

Biden e Xi conversaram pela última vez por telefone no final de julho e não se encontraram pessoalmente desde que Biden assumiu o cargo em janeiro passado.













As relações entre Washington e Pequim despencaram sob a vigilância de Biden, com o presidente dos EUA ameaçando em quatro ocasiões distintas intervir militarmente se a China tentar colocar a ilha sob seu controle pela força. Em cada ocasião, os assessores da Casa Branca voltaram atrás nas declarações de Biden, assegurando a Pequim que os EUA ainda cumprem a política de “Uma China” – sob a qual os EUA reconhecem, mas não endossam, a soberania da China sobre Taiwan.

A China também tratou a visita a Taiwan da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, em agosto, como um endosso tácito de Washington ao separatismo taiwanês, já que Pelosi é o membro mais importante do partido político de Biden. Pequim lançou exercícios militares em grande escala no Estreito de Taiwan em resposta e cortou as principais linhas de comunicação com os EUA.

Biden disse na quarta-feira que discutirá Taiwan com Xi e que a posição dos EUA na ilha “não mudou nada desde o início”, presumivelmente referindo-se à adesão de Washington à política de Uma China. Biden acrescentou que ele é “procurar competição, não conflito” com a China.

Biden e Xi também discutirão o conflito na Ucrânia e o aumento dos testes de mísseis da Coreia do Norte, disse uma autoridade dos EUA a repórteres na quinta-feira. Biden pretende levantar com a suposta repressão de Xi China aos muçulmanos uigures, o que Pequim nega, acrescentou o funcionário.