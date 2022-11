Principal general dos EUA promete ajuda militar a Taiwan — CMIO

Conflito com os EUA seria uma “escolha muito ruim” para Pequim, disse o oficial de mais alto escalão dos EUA

O presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mark Milley, disse que o Pentágono apoiará os militares de Taiwan com armas e treinamento, alertando contra um ataque chinês à ilha e acusando Pequim de buscar “superioridade militar global”.

Falando em um evento realizada pelo Clube Econômico de Nova York nesta quarta-feira, o general norte-americano enfatizou que Washington continuará fortalecendo a cooperação de segurança com Taipei, apesar das objeções vocais de Pequim, que considera a ilha parte do território soberano da China.

“Os EUA estão comprometidos através da Lei de Relações de Taiwan, e o presidente [Joe] Biden disse em muitas ocasiões recentemente que os Estados Unidos continuarão a apoiar Taiwan”. disse Milley, referindo-se à legislação norte-americana que delineia a relação com Taipei. “Vamos apoiá-los militarmente” e “tentar ajudar a treiná-los e equipá-los”.

Milley afirmou que, embora não haja indicação de que Pequim atacará a ilha no futuro imediato, o presidente chinês Xi Jinping agora está “avaliando a situação e recalculando o que eles podem fazer”, observando que um ataque através do Estreito de Taiwan seria “Realmente difícil.”

“É realmente difícil. E acho que eles estão percebendo isso”, ele continuou, acrescentando que os preparativos para um ataque e realmente realizar um são “duas coisas diferentes”.













No ano passado, a líder taiwanesa Tsai Ing-wen afirmou que militares dos EUA já estavam treinando tropas na ilha, mas se recusou a especificar quantos americanos foram mobilizados, dizendo apenas que era “não tantos quanto as pessoas pensavam.” O chefe das Forças Especiais dos EUA, Christopher Maier, sugeriu que o Pentágono enviasse assessores para instruir os soldados taiwaneses sobre como repelir um “pouso anfíbio” em maio de 2021. Não está claro se essa proposta foi aceita.

Milley enfatizou um importante ponto de discussão repetido repetidamente por autoridades em Washington, insistindo que Pequim é o principal concorrente e preocupação de segurança dos Estados Unidos. Ele disse que o país está buscando a superioridade militar regional – e eventualmente global, argumentando que gostaria de alcançá-la antes de 2050.

“Estamos bem com a concorrência – sem problemas”, disse Milley. “Mas se a China quer conflito, então essa seria uma escolha muito ruim para a China.”













Autoridades dos EUA têm tratado cada vez mais a ilha como uma nação soberana, desafiando a política de Uma Só China, que Washington reconhece formalmente. O presidente Biden até prometeu em várias ocasiões que os militares dos EUA ajudariam a repelir uma invasão chinesa, mas os assessores da Casa Branca sempre recuaram essas declarações.

Durante seu relatório no Congresso do Partido Comunista da China no mês passado, o presidente chinês Xi Jinping destacou o risco de um conflito armado sobre Taiwan. Ele reiterou que o objetivo principal de Pequim é a reunificação pacífica, mas alertou que Pequim se reserva o direito de usar a força militar para impedir qualquer tentativa do governo de Taiwan de declarar independência. Na semana passada, ele ordenou que os militares do país se certifiquem de que estão prontos para responder às ameaças de segurança decorrentes de uma nova era de turbulência global.