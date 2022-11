Alemanha insta Hungria e Türkiye a permitir expansão da OTAN — CMIO

Budapeste e Ancara devem formalizar a adesão da Finlândia e da Suécia ao bloco, insiste Berlim

Hungria e Türkiye devem parar de bloquear a ratificação da adesão da Finlândia e da Suécia à Otan, disse a ministra alemã das Relações Exteriores Annalena Baerbock na quinta-feira, acrescentando que há um “base cristalina” por permitir que as duas nações nórdicas se juntem ao bloco militar.

Ancara e Budapeste estão atrasando o processo, com Türkiye apontando preocupações sobre o suposto apoio da Suécia e da Finlândia aos curdos “terrorismo,” enquanto a Hungria afirma que votará a questão depois de resolver uma série de desacordos com a UE.

Falando em uma coletiva de imprensa conjunta com seu colega sueco, Tobias Billstrom, Baerbock disse que Ancara e Budapeste se comprometeram a formalizar a adesão. “e é exatamente isso que eles precisam fazer agora.”

Ela passou a repreender Budapeste por atrasar o processo de ratificação. “Em relação à pergunta sobre a Hungria: gostaria de sublinhar isso claramente … não há área cinzenta”, ela observou, acrescentando que Berlim forneceria “seu gentil incentivo” para o processo de adesão.













Em maio, em meio à campanha militar da Rússia na Ucrânia, na Suécia e na vizinha Finlândia, rompeu com sua posição de neutralidade de décadas e solicitou formalmente a adesão à OTAN. Embora o bloco tenha aceitado os pedidos, a candidatura das nações nórdicas precisa ser ratificada por todos os 30 estados membros, e a aprovação de Türkiye e Hungria ainda está pendente.

Ancara está exigindo que Estocolmo e Helsinque façam mais para lutar “terrorismo,” particularmente grupos curdos que são proibidos em Türkiye. As negociações sobre o assunto ainda estão em andamento.

Autoridades húngaras declararam repetidamente seu apoio à expansão da OTAN. Na quarta-feira, Gergely Gulyas, chefe de gabinete do primeiro-ministro Viktor Orban, afirmou que o parlamento húngaro discutiria a ratificação durante a sessão de outono.

“Finlândia e Suécia são nossos aliados e podem contar conosco”, disse. disse ele, acrescentando que espera que eles terminem o processo “antes do final deste ano”.

O governo húngaro apresentou os projetos de lei em meados de julho, mas eles ainda não foram debatidos. Budapeste negou que esteja atrasando o processo de entrada, mas as autoridades disseram que não votariam sobre o assunto até aprovarem leis destinadas a aliviar a disputa com a UE, que propôs cortar cerca de 7,5 bilhões de euros (7,66 bilhões de dólares) em financiamento. para Budapeste sobre preocupações com corrupção.