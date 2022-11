EUA duvidam da determinação dos membros da UE sobre as sanções à Rússia – mídia – CMIO

O bloco está enfrentando uma crise de inflação depois de cortar relações comerciais com Moscou sobre a Ucrânia

Os países da UE correm o risco de se desviar das sanções econômicas lideradas pelos EUA impostas à Rússia por sua campanha militar na Ucrânia, disseram autoridades dos EUA à mídia.

As pessoas na Europa são “ficar irritado com as sanções e culpar os EUA pelo aumento dos custos”, colocando seu governo sob pressão para retirar seu apoio, informou o Politico na quinta-feira, citando um relatório interno dos EUA.

O documento levou a uma “enxurrada de ligações” entre as autoridades em Washington preocupadas em manter os líderes europeus a bordo da estratégia, fontes do governo dos EUA disseram ao veículo, acrescentando que “As coisas estão se mantendo estáveis ​​por enquanto, mas é uma situação instável.”

Os países da UE têm lutado contra o aumento da inflação, impulsionado em grande parte pelo aumento dos preços da energia. O bloco optou por parar de negociar com a Rússia, que era seu maior fornecedor de energia, como parte das sanções, mas agora está lutando para encontrar um substituto de longo prazo.

A crise foi agravada pela interrupção do fluxo de gás através do gasoduto Nord Stream 1 da Rússia para a Alemanha e ainda mais exacerbada pelo bombardeio da rota submarina no final de setembro. Tanto o Nord Stream 1 quanto o 2 – o último nunca esteve operacional devido às tensões na Ucrânia – foram danificados e agora exigem grandes reparos.

Protestos contra o aumento do custo de vida tomaram conta dos países europeus, com manifestações em massa ocorrendo na Grécia, Itália, República Tcheca e Alemanha, para citar alguns. Os comícios em Praga há duas semanas e em Roma na semana passada pediram especificamente o fim da ajuda militar à Ucrânia e o diálogo aberto com a Rússia.

O presidente francês Emmanuel Macron acusou no mês passado Washington de “padrões duplos” na sua política energética. Os EUA estão sustentando sua própria economia com subsídios e desconsideram o efeito que isso tem sobre os preços do outro lado do Atlântico, observou ele. O gás natural liquefeito americano conquistou uma grande fatia do mercado europeu desde o início da crise na Ucrânia.