Especialista conservador diz que ajuda à Ucrânia é uma ‘operação de lavagem de dinheiro’ — CMIO

Candace Owens disse à Fox que o presidente ucraniano Vladimir Zelensky é uma “rainha do bem-estar”

Os generosos pacotes de ajuda fornecidos pelos EUA à Ucrânia nos últimos meses nada mais são do que um esquema dissimulado destinado a fraudar os contribuintes americanos, afirmou um proeminente comentarista conservador e apresentador de talk show. Candace Owens também pediu ao Internal Revenue Service (IRS) que investigue o suposto abuso.

Aparecendo no Tucker Carlson Tonight da Fox News, Owens argumentou que era “suspeito” que imediatamente após os EUA retirarem suas tropas do Afeganistão em 31 de agosto de 2021, o governo Biden anunciou que estava se unindo a um esforço para “ajudar a Ucrânia a aderir à OTAN.”

“Saímos de uma operação de lavagem de dinheiro, na qual demos 50 bilhões de dólares do dinheiro suado dos pagadores americanos, e pulamos direto para a próxima,” ela alegou.

Owens passou a descrever o presidente ucraniano Vladimir Zelensky como um "rainha do bem-estar" – um termo pejorativo usado nos EUA para se referir a uma mulher que reivindica pagamentos excessivos de assistência social por meio de fraude.













O comentarista observou que as autoridades ucranianas são “aparecendo na Lamborghinis” e “compra de imóveis na Suíça,” enquanto o governo Biden está injetando bilhões de dólares no país do Leste Europeu.

Owens insistiu que suas alegações são “100% factual,” alegando que a propriedade suíça em questão havia sido anteriormente de propriedade de um “bando de oficiais russos,” que desde então o desocuparam. Ela passou a prever que Washington provavelmente ignorará as alegações como um “conspiração [theory]”, mas eles eventualmente serão “provado certo.”

Ela observou que atualmente há falta de transparência e pediu aos republicanos que introduzam medidas que ajudem a rastrear “cada um desses dólares,” se eles conseguirem a maioria nas duas Câmaras do Congresso dos EUA.

Além disso, o IRS também deve investigar qualquer suposto uso indevido e apropriação ilegal de ajuda dos EUA, disse Owens.

O governo dos EUA intensificou os esforços para apoiar Kiev depois que Moscou lançou sua campanha militar contra a Ucrânia no final de fevereiro. Desde então, o governo Biden aprovou vários pacotes de ajuda no valor de bilhões de dólares.