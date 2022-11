Faculdade de Londres pede desculpas por sinal de ‘caça às bruxas’ – CMIO

Um instituto de música foi criticado por ligar para denunciar pessoas com opiniões anti-transgêneros

O Instituto de Música Contemporânea de Londres (ICMP) pediu desculpas por exibir uma placa que instava os alunos a denunciar visões de ‘feministas radicais transexcludentes’ (TERF), usando um código QR.

Respondendo às acusações de uma ‘caça às bruxas’, o CEO da faculdade, Paul Kirkham, disse em comunicado que a instituição simplesmente pretendia “comunicar a definição de TERF” mas “enganei-me”.

O termo é amplamente considerado depreciativo e é usado para descrever pessoas que acreditam que o gênero biológico não pode mudar. “crítico de gênero”. A autora de Harry Potter, JK Rowling, foi rotulada como TERF por sua atitude negativa em relação à ideologia transgênero.

“A sinalização é desajeitada e podemos ver como ela pode ser mal interpretada como uma visão e/ou política do ICMP. A sinalização foi removida e pedimos desculpas profusamente por qualquer ofensa causada”, disse o comunicado. disse Kirkham.

Ele explicou que seu instituto é contra “discriminação de qualquer tipo” e admitiu que as questões de gênero são “um assunto complexo e importante”.

A polêmica placa no campus afirmava que o ICMP “tolerância zero” para TERF, que foi descrito como “uma forma específica de transfobia”.

“A principal afirmação do TERF é que as mulheres trans não são mulheres e não têm lugar nos espaços das mulheres.” o sinal explicou. Este “afirmação”, também se aplica a homens que nasceram do sexo feminino.

“Relatório + Suporte,” instou, com uma seta apontando para um código QR aparentemente contendo um link para o sistema de relatórios da faculdade.

Fotos do alerta provocaram indignação nas redes sociais.

“As caças às bruxas agora têm códigos QR. Encontre a bruxa, use o código QR, ‘relato e suporte’. A vida moderna é maravilhosa, não é? Kathleen Stock, uma professora de filosofia forçada a sair da Universidade de Sussex em uma briga de transfobia, escreveu no Twitter.

“Uma sala de música para tolerância zero a 98% da população” outro usuário do Twitter observou, como um terceiro comentarista se perguntou se alguma instituição “não capturado pela ideologia Woke” ainda existe.