Ministro da Justiça japonês renuncia por gafe de pena de morte — CMIO

O ministro da Justiça japonês, Yasuhiro Hanashi, renunciou na sexta-feira após comentários controversos sobre a pena capital. Anteriormente, o funcionário descreveu seu trabalho, que inclui assinar ordens de execução, como “tedioso,” enquanto reclama que oferece pouco em termos de ganho de capital político.

Falando a repórteres, Hanashi anunciou que havia apresentado sua carta de renúncia ao primeiro-ministro Fumio Kishida. Um dia antes, ele se desculpou por seus comentários sobre a pena de morte e se retratou.

“Eu disse que o ministro da Justiça é uma posição modesta”, Hanashi disse ao parlamento. Explicou que considera o trabalho que faz “extremamente importante,” e jurou que iria “cumprir as responsabilidades do meu cargo, tendo cuidado com o que digo e faço.”

Hanashi, que tinha acabado de assumir o cargo em agosto, renunciou depois de dizer esta semana que o cargo de ministro da Justiça é um “sutil” posição e torna-se “uma matéria de destaque nos noticiários diurnos apenas quando carimbar um selo em documentos de execução” de manhã.













Ele também disse que “servir como ministro da Justiça não ajudará a arrecadar muito dinheiro ou garantir muitos votos.”

Suas observações provocaram uma enorme indignação. “É incrível que alguém com uma consideração tão baixa pela vida humana e interessado apenas em dinheiro e votos seja o ministro da Justiça”. Kenta Izumi, líder do Partido Democrático Constitucional do Japão, disse na quinta-feira.

O Japão é um dos poucos países desenvolvidos do mundo que não eliminou a pena de morte. As execuções são realizadas por enforcamento e geralmente são aplicadas em casos de homicídio.

Os condenados muitas vezes esperam anos para que a sentença seja cumprida. Eles normalmente são notificados da execução pela manhã, apenas algumas horas antes de serem escoltados para a forca.

Apesar do clamor internacional, o apoio público à pena de morte continua alto no Japão, com 80,8% de apoio, de acordo com uma pesquisa do governo realizada em novembro de 2019.