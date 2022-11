Companhia aérea permite que funcionários masculinos usem maquiagem e carreguem bolsas — CMIO

British Airways diz que todos os pilotos e tripulantes de cabine podem pintar as unhas e usar rímel, independentemente do sexo

Os funcionários da British Airways foram instruídos a “ser ousado, orgulhoso, ser você mesmo”, pois a companhia aérea reformulou suas rígidas regras de uniforme para permitir que tripulantes e pilotos masculinos usem maquiagem e carreguem bolsas durante os voos.

Em um memorando interno divulgado na quarta-feira e citado pela mídia, a empresa disse aos funcionários que a nova orientação seria “Adotado por todos, independentemente de gênero, identidade de gênero, etnia, origem, cultura, identidade sexual ou outros”.

A companhia aérea disse que estava perto de concluir uma revisão de suas políticas de uniformes de longa data depois que outras companhias aéreas, como a Virgin Atlantic, decidiram tornar seus uniformes masculinos e femininos tradicionais neutros em termos de gênero.

A mudança ocorre quando companhias aéreas como a British Airways estão se afastando das divisões tradicionais por gênero e até caíram “senhoras e senhores” de seus anúncios, a fim de “todos os clientes se sentem bem-vindos.”

De acordo com o Daily Mail, a British Airways disse a seus pilotos e tripulantes do sexo masculino que eles podem usar “um toque de rímel e batom” bem como cílios postiços e pintar as unhas. Todos os funcionários agora também terão mais opções quando se trata de penteados, o que significa que os funcionários do sexo masculino poderão usar “pãezinhos de homem”, e todos agora poderão carregar bolsas, independentemente de identidade de gênero ou sexo.

Um porta-voz da British Airways disse à agência que a empresa está “comprometidos com um ambiente de trabalho inclusivo”, e que as diretrizes atualizadas de higiene, beleza e acessórios permitirão que os funcionários “traga a melhor e mais autêntica versão de si mesmo para o trabalho todos os dias.”

Em setembro, a Virgin Atlantic atualizou sua política de uniformes, mas deu um passo além da BA, removendo completamente os requisitos de roupas de gênero, permitindo que os trabalhadores do sexo masculino usassem saias e maquiagem e introduzindo crachás de pronome para que os funcionários pudessem “usar uniformes que expressem sua verdadeira identidade”.

O movimento para permitir que os comissários de bordo do sexo masculino usem vestidos e maquiagem foi recebido com críticas de clientes. Alguns dizem que as companhias aéreas que fazem essas atualizações de “inclusividade” devem se concentrar em melhorar a experiência dos viajantes, enquanto outros chamam de “loucura despertou”.

Outras companhias aéreas ao redor do mundo também atualizaram suas diretrizes. A S7 da Rússia, a AirBaltic da Letônia e a Air New Zealand recentemente permitiram que os funcionários tivessem tatuagens visíveis, piercings, cabelos coloridos e barbas para funcionários do sexo masculino.