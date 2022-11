‘Símbolo racista’ encontrado no site de Obama — CMIO

A polícia de Chicago disse que iniciou uma investigação depois que um laço foi encontrado no canteiro de obras de um prédio dedicado ao legado do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e da primeira-dama Michelle Obama.

Um laço deliberadamente colocado é considerado um crime de ódio ou uma ameaça por causa das alusões ao linchamento.

“O ódio não tem lugar em Illinois” O governador JB Pritzker twittou na sexta-feira. “O laço é mais do que um símbolo de racismo, é um lembrete de parar o coração da violência e do terror infligidos aos negros americanos por séculos.”

O governador condenou o incidente, prometendo que as autoridades “disponibilizará todos os recursos necessários para ajudar a capturar os criminosos”.

A descoberta no futuro local do Centro Presidencial Obama foi relatada pela primeira vez pela Lakeside Alliance, uma equipe de empresas de construção de propriedade de negros.

“Temos tolerância zero para qualquer forma de preconceito ou ódio em nosso local de trabalho” disse o grupo em um e-mail citado pelo Chicago Tribune. O grupo suspendeu o trabalho no prédio e ofereceu uma recompensa de US$ 100.000 para ajudar a encontrar os responsáveis.

O Obama Presidential Center abrigará uma biblioteca e um museu, além de funcionar como um espaço cultural e recreativo. Obama, o primeiro presidente afro-americano dos EUA, ocupou o cargo entre 2009 e 2017 e participou da cerimônia inovadora no ano passado.