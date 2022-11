Kremlin: região de Kherson faz parte da Rússia, este status é fixo, e não pode ser alterado

“É a divisão da Federação da Rússia. Em conformidade com a lei, este território é fixo e definido. Não há e não pode haver aqui quaisquer mudanças “, disse Peskov, respondendo às perguntas dos jornalistas sobre se a Rússia continua a considerar toda a região de Kherson seu território e se vai legalmente definir o status da parte situada na margem direita do rio Dniepre.

O porta-voz do presidente disse também que o Kremlin não registra mudanças no posicionamento de Kiev em relação ao diálogo com Moscou, não querendo a Ucrânia negociações, e a operação militar especial continua.