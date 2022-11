Twitter traz de volta a marca de seleção ‘oficial’ – CMIO

O recurso fez um retorno limitado dias depois que o CEO Elon Musk “o matou”

O Twitter anunciou na sexta-feira que havia trazido de volta selos marcando contas de alto perfil como ‘oficiais’, dias depois que o recurso foi descartado. A decisão foi tomada quando os brincalhões pagaram pelas marcas de seleção azuis anteriormente exclusivas e imitaram algumas das maiores corporações do mundo.

“Para combater a falsificação de identidade, adicionamos um rótulo ‘oficial’ a algumas contas” O departamento de suporte do Twitter escreveu em um tweet. Dois dias antes, a mesma conta dizia que o Twitter não traria a gravadora de volta, mas seria “indo agressivamente atrás de personificação e engano.”

As marcas de seleção cinza apareceram em algumas contas na quarta-feira, com a executiva de produto do Twitter, Ester Crawford, explicando que elas seriam usadas para distinguir grandes contas públicas – como aquelas pertencentes a “empresas comerciais, parceiros de negócios, grandes meios de comunicação… e algumas figuras públicas” – de assinantes pagos, que recebem o cheque azul anteriormente reservado para grandes nomes.

No entanto, o proprietário e CEO do Twitter, Elon Musk, anunciou pouco depois que “matou” o recurso, e que o cheque azul seria “o grande nivelador”.

Com qualquer pessoa capaz de pagar US$ 8 por mês por uma marca de seleção azul, um excesso de impostores logo começou a se passar por grandes marcas globais. Com a mesma marca azul das contas genuínas, essas contas falsas pareciam indistinguíveis de suas contrapartes reais, exceto por pequenas diferenças nos nomes de usuário.

Uma conta se passando por Tesla, empresa de veículos elétricos de Musk, disse na quinta-feira que doaria 10.000 veículos para a Ucrânia, chamando os carros elétricos “os dispositivos explosivos mais avançados do mercado.” Outro posando como fabricante de armas dos EUA, Lockheed Martin, disse que não venderia mais armas para os EUA, Arábia Saudita ou Israel, “até uma investigação mais aprofundada sobre seu histórico de abusos de direitos humanos”.

Vários usuários disseram na sexta-feira que a opção de comprar marcas de seleção azuis havia desaparecido, embora o Twitter não tenha comentado esses rumores no momento da redação.

Ao vender essas marcas de verificação, Musk esperava resolver dois problemas com o Twitter: sua receita em declínio e a proliferação de contas ‘bot’ não humanas. Desde que comprou o Twitter por US$ 44 bilhões no mês passado, Musk também demitiu cerca de 50% da equipe da empresa, principalmente os envolvidos na moderação de conteúdo. Pelo menos seis executivos se demitiram da empresa nesta semana, em meio a preocupações de que a nova aquisição de Musk possa enfrentar falência durante uma crise econômica.