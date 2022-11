Diplomata: Ocidente testa material bélico da OTAN na Ucrânia contra Rússia e não quer negociar

No entanto, o diplomata russo destacou que entre as várias forças políticas da União Europeia (UE) gradualmente surge “cada vez mais senso comum sobre o quão caro é a Europa ter uma russofobia desenfreada”.

“Constatamos que, na atual etapa, vários países ocidentais, que estão entre os responsáveis externos do regime de Kiev, não estão interessados em uma solução diplomática da situação”, declarou Buyakevich, acrescentando que “não é coincidência que os países da OTAN continuam a inundar a Ucrânia com armas, incluindo equipamentos, para os quais a competência dos combatentes das formações ucranianas não é suficiente e requer equipes de ‘instrutores’ e mercenários estrangeiros”.

De acordo com Buyakevich, desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, os militares dos EUA “se envolveram ativamente no planejamento e no comando efetivo das operações de combate”.