Manifestantes estridentes interrompem o discurso de Biden (VÍDEO) — CMIO

Os ativistas uivantes manifestaram-se contra os combustíveis fósseis enquanto o presidente dos EUA falava em uma conferência climática no Egito

O presidente dos EUA, Joe Biden, foi interrompido por manifestantes gritando durante um discurso na conferência climática da ONU COP27 no Egito na sexta-feira. Enquanto Biden se gabava de suas políticas verdes, os manifestantes exigiam o fim do uso de combustíveis fósseis.

Tropeçando em suas palavras, Biden disse à multidão em Sharm El Sheikh que seu governo estava comprometido em fazer “mudanças transformadoras” para reduzir as emissões de carbono. Como ele passou a descrever sua visão dos EUA como “um líder global confiável e comprometido com o clima”, uma série de gritos e uivos símios o interrompeu.

AGORA – Biden diz que está determinado a fazer “mudanças transformadoras”, então um som estranho interrompe brevemente seu discurso na “cúpula do clima” da COP27 no Egito. pic.twitter.com/6eXEt6gEOH — O Chapeleiro Maluco (@GeraldAvery17) 11 de novembro de 2022

Os barulhos vieram de um grupo de ativistas, que se levantaram em suas cadeiras e desfraldaram uma faixa que dizia “Pessoas versus Combustível Fóssil.”

Os manifestantes foram escoltados do auditório e Biden terminou seu discurso. Em seu discurso, o presidente dos EUA divulgou seu investimento em energia verde, os novos regulamentos de metano de seu governo e também seu plano de gastar US$ 500 milhões em projetos climáticos em países estrangeiros, incluindo US$ 250 milhões no Egito.

Embora as Conferências sobre Mudanças Climáticas anuais da ONU sejam uma oportunidade para os líderes mundiais se comprometerem novamente com as metas de emissões da organização, elas são evitadas por ambientalistas mais radicais. A ativista sueca Greta Thunberg, por exemplo, descreveu as reuniões anuais como um “fraudar” e um exemplo de “lavagem verde” – ou uma tentativa dos políticos de se apresentarem falsamente como amigos do ambiente.

Embora Biden represente o segundo maior país emissor de carbono do mundo, os líderes do primeiro e terceiro emissores – China e Índia, respectivamente, segundo dados da ONU – pularam a cúpula deste ano.