Ucraniano acusado nos Estados Unidos de tentativa de lavagem de dinheiro, escrevem a mídia

De acordo com documentos judiciais, o caso incomum começou quando Alexei Kiselev, 52, buscou ajuda para lavar cerca de US$ 3 bilhões para clientes não identificados da Rússia e da Ucrânia. Os promotores dizem que tudo acabou quando o próprio Kiselev concordou em lavar o dinheiro, sem saber que caiu na armadilha de um grupo de agentes disfarçados do FBI”, disse o relatório.

Kiselev teria dito a um agente disfarçado do FBI em Boston em 2020 que o dinheiro de seus clientes estava congelado em contas bancárias europeias devido a sanções internacionais, ele não nomeou as partes interessadas, o dinheiro nunca foi encontrado, diz o relatório. Depois de Kiselev, ele supostamente começou a pedir a um agente disfarçado um empréstimo de US$ 5 milhões garantido por imóveis e iates, informa o jornal. Ao mesmo tempo, os policiais não especificam se acreditavam que Kiselev alguma vez teve acesso a bilhões de dólares, diz o relatório. Em 2022, os próprios agentes ofereceram a Kiselev para lavar dinheiro para eles e, quando ele recebeu US$ 10.000 para uma consulta, eles prenderam ele e Polyansky, diz o relatório. Diante do tribunal, eles devem comparecer no dia 2 de dezembro, segundo a publicação.