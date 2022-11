Potências ocidentais querem vestígios de urânio no Irã explicados – Reuters – CMIO

A Agência Internacional de Energia Atômica está sendo pressionada a se apoiar em Teerã sobre o assunto

Os EUA, Reino Unido, França e Alemanha querem que a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU (AIEA) aprove uma resolução declarando que “essencial e urgente” para o Irã explicar vestígios de urânio encontrados fora de suas instalações nucleares declaradas, informou a Reuters na sexta-feira, citando um rascunho da resolução. A medida, que exige maioria simples para ser aprovada, será considerada na reunião trimestral do conselho na quarta-feira.

O Conselho de Governadores da AIEA, composto por 35 Estados membros, “decide que é essencial e urgente … que o Irão actue para cumprir as suas obrigações legais e … tome as seguintes medidas sem demora”, diz o texto visto pela Reuters. De acordo com o projeto, Teerã deve fornecer explicações confiáveis ​​para os vestígios e “acesso ao local e ao material exigido pela Agência, bem como para a coleta de amostras conforme considerado apropriado pela Agência.”

Diz-se que a resolução proposta foi enviada a todos os membros do Conselho de Governadores um dia após a AIEA divulgar um relatório resumindo a investigação de anos sobre os vestígios, que foram encontrados em três locais não declarados no Irã.

O Irã concordou em se reunir com funcionários da AIEA em Teerã após a reunião do conselho de quarta-feira, embora fontes diplomáticas tenham dito à Reuters que não esperavam nada de substancial disso. Os quatro países por trás da resolução planejam se reunir em Paris na segunda-feira para discutir o assunto antes da reunião de quarta-feira.

Teerã insistiu que a AIEA encerrasse sua investigação sobre os vestígios nucleares como pré-condição para reviver o acordo nuclear de 2015 que se desfez em 2018, quando o então presidente dos EUA, Donald Trump, retirou Washington do acordo e os outros parceiros não honraram seus compromissos. Enquanto Israel alerta há mais de duas décadas que o país está prestes a construir uma bomba nuclear, o Irã insiste que só quer a tecnologia para fins pacíficos.