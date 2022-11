Dia Mundial da Pneumonia

A Iniciativa Stop Pneumonia foi lançada pelo International Vaccine Access Center (IVAC) da Bloomberg School of Public Health da Johns Hopkins University (EUA).

Em 2008, para abordar a pneumonia no contexto de uma estratégia de sobrevivência infantil, a OMS e a UNICEF lançaram o Plano de Ação Global para Prevenção e Controle da Pneumonia (GAPP).

A Every Breath Matters, uma coalizão de agências da ONU, empresas, instituições acadêmicas e organizações não-governamentais (ONGs), se comprometeu a apoiar governos em países com as maiores taxas de pneumonia. Os membros da coalizão trabalham na África, Ásia e América Latina para ajudar a fechar lacunas críticas na prevenção, diagnóstico e tratamento.