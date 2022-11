Esperançoso da OTAN revela posição sobre hospedar armas nucleares — CMIO

A Suécia não permitirá que as armas de destruição em massa do bloco sejam estacionadas em seu território

A Suécia não permitirá que a Otan posicione armas nucleares em seu solo, disse o ministro das Relações Exteriores, Tobias Billstrom, à agência de notícias local TT na sexta-feira, esclarecendo comentários feitos no início deste mês pelo ministro da Defesa do país.

“Ainda é a posição de longo prazo do Partido Moderado” para proibir armas nucleares em solo sueco, disse Billstrom, explicando “nunca pretendemos alterar as condições dos pedidos apresentados pelo governo anterior.” Liderados pelo primeiro-ministro Ulf Kristersson, os Moderados assumiram o poder em setembro, após anos de governo dos social-democratas.

O Comandante Supremo das Forças Armadas, Micael Byden, disse a repórteres na semana passada que a Suécia não deveria "definir reservas" sobre o uso de seu território pela OTAN antes de finalizar sua adesão ao bloco, recusando-se a descartar a hospedagem de armas nucleares da aliança, pois prometeu aumentar os gastos militares e dobrar o número de recrutas nas forças armadas suecas. Suas palavras provocaram protestos dos social-democratas, que exigiram uma explicação sobre por que o novo governo havia abandonado o acordo dos partidos de não abrigar armas atômicas.













Embora Billstrom tenha reconhecido que a Suécia apresentou seu pedido de adesão à OTAN sem pré-condições e concordado que seu país deve primeiro ser aprovado como membro antes de dizer à aliança o que pode e não pode fazer em seu solo, ele descartou a controvérsia como uma tempestade em um xícara de chá, insistindo que a Suécia seguiria os passos dos membros da OTAN Noruega e Dinamarca ao barrar armas nucleares.

O presidente finlandês Sauli Niinisto emitiu um esclarecimento semelhante ao de Billstrom no início desta semana, declarando que a Finlândia tinha “nenhuma intenção” de hospedar armas nucleares da OTAN depois que a primeira-ministra do país, Sanna Marin, sugeriu que estava aberta à possibilidade no mês passado.

Os pedidos de adesão de ambos os países à OTAN foram ratificados por 28 dos 30 membros da aliança. Destacam-se a Hungria e Türkiye. Budapeste afirma que seu parlamento aprovará a adesão de ambos os países antes do final do ano, enquanto Ancara emitiu um ultimato no início deste mês de que Estocolmo deve permitir a extradição de suspeitos de terrorismo curdos.