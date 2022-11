NYT: altos funcionários dos EUA divididos sobre se a Ucrânia deve iniciar negociações com a Rússia

As opiniões estão divididas nas esferas mais altas do governo dos EUA, informou o The New York Times nesta sexta-feira (11).

Citando fontes próximas ao governo, o jornal disse que o chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, o general Mark Milley, disse em reuniões internas que a Ucrânia deveria ser encorajada a usar a janela de oportunidade para cimentar seus ganhos militares antes de o inverno chegar, já que suas tropas provavelmente esgotaram seu potencial no campo de batalha .

Outros conselheiros seniores do presidente Joe Biden discordam do general. Eles acreditam que nem Kiev nem Moscou estão prontos para negociar no momento , e uma pausa nos combates só daria à Rússia tempo para reagrupar tropas, disse o jornal. Eles ainda acreditam que uma negociação seria uma possibilidade em uma data posterior.

Rússia e Ucrânia tentaram algumas rodadas de negociações de paz nos primeiros dias do conflito . Em setembro, a Ucrânia disse que não negociaria com a Rússia enquanto Vladimir Putin permanecer como presidente. Putin, por outro lado, disse que Moscou continua disponível para uma solução negociada.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, parece ter revertido sua posição, pois apresentou uma declaração em vídeo, no início desta semana, na qual expôs as condições para iniciar as negociações de paz com a Rússia. Isso inclui a restauração da integridade territorial da Ucrânia, respeito pela Carta das Nações Unidas, compensação de danos induzidos por conflitos e garantias de que as hostilidades não se repetirão no futuro, entre outras.