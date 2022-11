UE quer isolar delegação russa na cúpula do G20, escrevem mídia

A cúpula do G20 será realizada em Bali de 15 a 16 de novembro. Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse à RIA Novosti que o chefe do departamento, Sergei Lavrov, chefiaria a delegação russa na cúpula.

“Estamos tentando trabalhar com parceiros para mostrar muito, muito, muito convincentemente o que a comunidade internacional pensa sobre as ações ilegais da Rússia (na Ucrânia) … as pessoas saem quando a Rússia fala”, disse o jornal citando um representante do Serviço de Relações Exteriores Europeu.