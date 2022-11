Chefe de fronteira de Biden se recusa a renunciar – mídia – CMIO

Chris Magnus se recusou a sair depois que os chefes lhe disseram para renunciar ou ser demitido em meio a uma crise de imigração

O chefe da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) dos EUA, Chris Magnus, teria recusado uma ordem de superiores do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) para renunciar ou ser demitido diretamente pelo presidente Joe Biden em meio à pior crise de fronteira do país já registrada.

O secretário do DHS, Alejandro Mayorkas, e seu vice, John Tien, disseram a Magnus para deixar o cargo porque não tinham mais confiança em sua capacidade de supervisionar a maior agência de aplicação da lei dos EUA, disse o comissário do CBP a funcionários seniores em uma carta na sexta-feira. “Não tenho planos de me demitir” disse ele, acrescentando que pretende aparecer para trabalhar na segunda-feira.

No entanto, Magnus reconheceu que o DHS já havia cortado seu acesso à sua conta oficial do governo no Twitter. Ele disse ao Los Angeles Times que manteve seu histórico de reformar a forma como o CBP opera. “Estou empolgado com o progresso que fiz e ansioso para continuar esse trabalho.”













Mais de 5,5 milhões de estrangeiros ilegais foram encontrados por agentes do CBP nas fronteiras dos EUA desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021. Houve um recorde de 2,2 milhões de apreensões na fronteira EUA-México no ano fiscal de 2022 do governo federal, encerrado em 30 de setembro, superando os totais combinados dos quatro anos anteriores sob o antecessor de Biden, Donald Trump. A crise na fronteira foi responsabilizada pelo aumento do fluxo de fentanil, uma droga que causou quase 108.000 mortes por overdose nos EUA em 2021.

“Tanto Chris Magnus quanto seu chefe, o secretário Mayorkas, deveriam renunciar”, disse. Representante dos EUA Greg Steubeum republicano da Flórida, disse na sexta-feira. “Eles estão falhando na missão mais básica do Departamento de Segurança Interna. Nossa fronteira está aberta”.

Magnus seria o primeiro nomeado político a ser demitido por Biden se o presidente seguir adiante com sua demissão. Biden escolheu Magnus para liderar o CBP, tornando-o o primeiro comissário abertamente gay da agência, e ele foi confirmado pelo Senado em dezembro passado. Magnus, 62, trabalhou por mais de 30 anos na aplicação da lei. Ele se ofereceu para deixar o cargo de chefe de polícia de Tucson, Arizona, em 2020, depois que um homem morreu sob custódia, mas sua renúncia foi recusada.