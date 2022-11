Rússia proíbe a entrada de 200 cidadãos dos EUA incluindo os três irmãos do presidente Joe Biden

“Em resposta às crescentes sanções pessoais impostas pelo governo [do presidente] Joe Biden não apenas contra funcionários russos, representantes da comunidade empresarial e do público, figuras culturais, mas também contra aqueles que, por uma razão ou outra, são censuráveis ​​a Washington, com base na reciprocidade, a proibição de entrada na Federação da Rússia é imposta a 200 cidadãos dos EUA, incluindo funcionários e legisladores individuais do governo, bem como seus parentes próximos, chefes de empresas e empresas da indústria de defesa, especialistas e lobistas envolvidos na promoção da campanha russofóbica e apoio ao regime em Kiev”, diz o comunicado.