Parlamento da Alemanha aprova extensão de vida de 3 usinas nucleares no país

A Alemanha planejava concluir a eliminação da energia nuclear até o final de 2022, mas o chanceler, Olaf Scholz , ordenou a extensão do funcionamento de usinas em meio à iminente escassez de energia, de acordo com o Deutsche Welle (DW).

As usinas nucleares são Isar 2 no estado sulista da Baviera, Emsland no noroeste da Alemanha e Neckarwestheim 2 no estado sudoeste de Baden-Württemberg.