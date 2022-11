UE entrará em recessão no final de 2022 e terá crescimento quase nulo em 2023, diz Comissão Europeia

Segundo explica, após um primeiro semestre surpreendentemente forte, a economia da União Europeia (UE) perdeu o ímpeto no terceiro trimestre, e os dados de pesquisa recentes apontam para uma contração no último trimestre do ano e no primeiro de 2023 em meio a uma queda da produção econômica ocasionada por um aumento dos custos de energia, do custo de vida e das taxas de juros.