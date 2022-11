Musk descarrega mais ações da Tesla — CMIO

O bilionário vendeu quase US$ 4 bilhões em ações depois de comprar o Twitter, de acordo com documentos regulatórios

O CEO da Tesla, Elon Musk, vendeu 19,5 milhões de suas ações na empresa de carros elétricos, levantando US$ 3,95 bilhões no processo, de acordo com documentos publicados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) na terça-feira. A venda ocorre dias depois que Musk concluiu sua compra do Twitter por US$ 44 bilhões.

Ele descarregou as ações entre sexta e terça-feira, segundo a SEC. Musk, o homem mais rico do mundo, agora detém cerca de 135 milhões de ações da Tesla. No entanto, seu patrimônio líquido caiu para menos de US$ 200 bilhões nesta semana, à medida que os investidores continuam despejando as ações da Tesla, que perderam metade de seu valor há um ano.

Musk vendeu quase US$ 20 bilhões em ações da Tesla desde que investiu inicialmente no Twitter em abril. Em agosto, antes que a ação legal da empresa de mídia social acabasse selando o acordo para a aquisição, Musk alegou que havia terminado de vender ações.

O objetivo da venda não foi divulgado. Os analistas, no entanto, esperam amplamente que Musk venda ações adicionais da Tesla para financiar o acordo com o Twitter.

O empresário se comprometeu a financiar a aquisição, mas acabou garantindo US$ 7 bilhões de investidores, incluindo o fundador da Oracle, Larry Ellison, e a plataforma de criptomoedas Binance. Um consórcio de bancos também emprestou a Musk US$ 13 bilhões para financiar a aquisição.

Pouco depois de concluir a compra, Musk demitiu o CEO do Twitter e vários de seus principais executivos, antes de demitir até metade da força de trabalho da empresa.

