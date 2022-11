Alemanha bloqueia aquisições de chips chineses – mídia — CMIO

Berlim está supostamente preocupada com a segurança nacional e possível dependência econômica

A Alemanha tem a missão de proteger sua indústria doméstica de chips de aquisições de empresas chinesas, segundo relatos da mídia.

O Ministério da Economia do país bloqueou formalmente uma subsidiária sueca da chinesa Sai Microelectronics de comprar a fabricante de chips Elmos, com sede em Dortmund, por € 85 milhões, informou o Politico na quarta-feira.

“Nós proibimos um investidor não-sindicalista de entrar em empreendimentos comerciais na Alemanha”, a agência citou o ministro da Economia Robert Habeck como tendo dito. “A razão para isso é que a segurança da ordem na Alemanha deve ser protegida e as áreas de produção críticas requerem proteção especial”, explicou Habeck.

Outra aquisição, da empresa bávara ERS Electronic por um investidor chinês, também foi proibida pelo Gabinete Federal a pedido de Habeck, segundo o jornal Handelsblatt, que citou suas fontes no governo.

A Reuters informou no início desta semana que o Ministério da Economia e o governo estão trabalhando em uma estratégia para a China que reduziria as dependências unilaterais e incentivaria a diversificação, além de proteger a infraestrutura e evitar o vazamento de tecnologia.













Enfrentando problemas globais na cadeia de suprimentos de semicondutores, a UE decidiu desenvolver sua própria produção doméstica. Berlim ofereceu € 14 bilhões (US$ 14 bilhões) em apoio financeiro em maio para atrair fabricantes, e a gigante americana de TI Intel decidiu no início deste ano construir uma nova fábrica na Alemanha.

A China é um dos maiores países produtores de semicondutores do mundo e, segundo algumas estimativas, deverá fabricar quase 25% dos chips do mundo até 2030.

A proibição relatada das aquisições segue uma decisão controversa no mês passado do chanceler Olaf Scholz de vender uma participação minoritária em um terminal no porto de Hamburgo para o grupo chinês COSCO. O acordo foi amplamente criticado por aumentar a dependência da Alemanha em relação à China em um momento em que Berlim está tentando se livrar das importações de energia russas.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT