Lucros da Adidas caem após Rússia e Ye — CMIO

A gigante alemã de roupas esportivas Adidas viu seu lucro líquido quase cair pela metade no terceiro trimestre de 2022 depois de deixar o mercado russo e cancelar uma parceria com Kanye West.

O lucro líquido da empresa caiu para € 352 milhões (US$ 353 milhões), abaixo dos € 984 milhões (US$ 986 milhões) no mesmo período do ano passado.

O lucro operacional caiu 16% e totalizou € 564 milhões (US$ 565,5 milhões), enquanto o lucro líquido das operações contínuas caiu de € 479 milhões (US$ 480 milhões) no ano passado para apenas € 66 milhões (US$ 66 milhões) durante o período do relatório.

A queda acentuada foi causada, entre outras coisas, por baixas maciças relacionadas principalmente à saída do mercado russo. A empresa foi “afetado negativamente por vários custos pontuais, totalizando quase € 300 milhões (US $ 300 milhões), bem como efeitos fiscais extraordinários no terceiro trimestre”, disse Adidas.

A redução da atividade do consumidor nos países ocidentais em meio à crise do custo de vida também provavelmente contribuiu para a queda nos lucros da empresa.













“O ambiente de mercado mudou no início de setembro, à medida que a demanda do consumidor nos mercados ocidentais desacelerou e as tendências de tráfego na Grande China se deterioraram ainda mais”. O CFO da Adidas, Harm Ohlmeyer, disse em um comunicado.

A grife de moda esportiva também cortou sua perspectiva de ano inteiro depois de encerrar sua parceria com Kanye West, atualmente conhecido como Ye, após controversos comentários antissemitas que o rapper teria feito nas mídias sociais. West colaborava com a marca desde 2013 e foi contratado para continuar fazendo isso até 2026, de acordo com o Wall Street Journal.

A Adidas agora projeta lucro líquido de operações contínuas de cerca de € 250 milhões (US$ 251,56 milhões), metade dos quase € 500 milhões (US$ 501 milhões) previstos em outubro. A empresa agora espera que as receitas neutras em moeda mostrem um baixo crescimento de um dígito em 2022 e rebaixou sua previsão de margem bruta para o ano para 47%, dos 47,5% anteriormente esperados.

