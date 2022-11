Inflação da zona do euro atinge mais os mais pobres – BCE – CMIO

Preços em disparada têm o maior impacto sobre os financeiramente vulneráveis, conclui um estudo de banco

As famílias de menor renda da zona do euro são as mais expostas à inflação recorde, pois têm almofadas financeiras menores para lidar com a crise do custo de vida, segundo pesquisa do Banco Central Europeu (BCE) publicada nesta quarta-feira.

As famílias mais pobres estão sofrendo desproporcionalmente com o crescimento dos preços em comparação com as famílias ricas, principalmente devido ao aumento dos preços da energia e dos alimentos. Segundo o BCE, as famílias com rendimentos mais baixos enfrentam uma taxa de inflação efetiva mais elevada do que as mais ricas e a diferença é agora a maior desde 2006.

“A inflação nos preços da energia e dos alimentos tem grandes efeitos distributivos entre as famílias de baixa e alta renda. As famílias de baixa renda são mais vulneráveis ​​a essas mudanças de preços, pois gastam uma proporção maior de suas despesas totais de consumo em bens essenciais”, os pesquisadores escreveram.

Aqueles que são abastados tradicionalmente compram produtos mais caros e itens de marca, para que possam economizar dinheiro escolhendo alternativas mais baratas aos seus produtos habituais. Famílias menos abastadas, no entanto, geralmente aderem a produtos de marca branca e não podem economizar. Para adicionar a isso, eles têm almofadas muito menores para absorver o aumento do custo de vida.

Os pesquisadores também criticaram as medidas do governo para ajudar as famílias sem dinheiro a lidar com as contas crescentes, apontando para condições mais favoráveis ​​para os ricos, enquanto há “escopo para uma segmentação mais eficaz” ajuda às camadas mais vulneráveis ​​da sociedade.

