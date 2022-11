UE se prepara para crise de diesel – análise — CMIO

Os estoques de diesel no noroeste da Europa cairão para o menor nível em quase 12 anos já em março, informou a Bloomberg na quarta-feira, citando as últimas perspectivas da Wood Mackenzie.

Analistas da consultoria sediada no Reino Unido esperam que os estoques sejam preenchidos em dezembro e janeiro, antes de uma queda acentuada, e depois atinjam o menor nível registrado para qualquer mês em dados desde 2011.

A partir do início de fevereiro, as últimas sanções da UE contra a Rússia vão proibir a importação de quase todos os produtos petrolíferos refinados marítimos, incluindo combustível do tipo diesel, do maior fornecedor transfronteiriço do bloco. Os estoques são uma proteção vital contra interrupções e, quando se esgotam, deixam o mercado de combustível aberto para maior volatilidade.

Estoques mais baixos contribuíram para margens mais fortes para as refinarias de petróleo, incentivando as operadoras europeias a trabalhar duro, de acordo com James Burleigh, analista principal da Wood Mackenzie.

“Esperamos que a maior produção continue sendo suportada pelas fortes margens líquidas de caixa e esperamos que os estoques de gasóleo/diesel no final de dezembro tenham construído quase três milhões de barris”. disse o especialista, acrescentando que o processamento diário de petróleo bruto do noroeste da Europa aumentaria em 420.000 barris em novembro, atingindo 6,14 milhões.

Os desafios relacionados à disponibilidade de diesel na Europa e nos EUA estão na estrutura dos mercados futuros. A curva do gasóleo ICE está atrasada, o que significa que os suprimentos imediatos são mais caros do que o mesmo combustível sendo entregue em uma data posterior, desencorajando o estoque, pois os comerciantes provavelmente podem vender hoje a um preço melhor do que podem garantir no futuro.

