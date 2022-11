Empresas do Reino Unido enfrentam um Natal triste – pesquisas – CMIO

Quase metade dos consumidores está planejando reduzir os gastos para a temporada de férias

Os varejistas britânicos estão se preparando para uma temporada de Natal sombria, já que o agravamento da crise do custo de vida pesa sobre os gastos das famílias, mostraram duas pesquisas separadas nesta terça-feira.

De acordo com um instantâneo mensal de gastos do Barclaycard, que responde por metade das transações com cartão de débito e crédito, 50% dos consumidores planejavam apertar o cinto neste Natal, cortando presentes, comida e bebida e socializando.

“Os custos crescentes da gasolina e dos supermercados continuam a morder, mas os britânicos estão gastando menos em contas de energia à medida que o apoio do governo entra em ação e as pessoas encontram maneiras de economizar em casa”. Esme Harwood, diretora do Barclaycard, disse. “Os consumidores continuam a trocar grandes noites por noites aconchegantes à medida que reduzem seus gastos discricionários, enquanto a saúde e a beleza e as melhorias na casa desfrutam de um pequeno impulso.”

O estudo descobriu que dois em cada três consumidores (66%) estavam encontrando maneiras de economizar energia em casa para reduzir o custo do gás e da eletricidade. Muitos deles usavam mais camadas em casa (63%), enquanto 56% evitavam o uso de aquecimento central, a menos que fosse absolutamente necessário.

Um em cada cinco (20%) comprou um cobertor elétrico ou uma garrafa de água quente, e quase um quarto (23%) estava comprando ou já usando uma fritadeira para ajudar a reduzir o custo do cozimento.













Outra pesquisa do British Retail Consortium (BRC) mostra que os gastos nas grandes lojas em outubro foram 1,6% maiores do que no ano anterior, desacelerando em relação aos 2,2% em setembro e representando uma grande queda no volume de compras, considerando a inflação.

“O Natal chegará mais tarde do que no ano passado para muitos e pode haver mais tristeza do que brilho, já que as famílias se concentram em sobreviver, principalmente à medida que os pagamentos de hipotecas aumentam”. disse a presidente-executiva do BRC, Helen Dickinson.

A pesquisa do BRC constatou que os gastos com alimentação nos três meses até outubro aumentaram 5,1% em comparação com o ano anterior, enquanto os gastos não alimentícios caíram 1,2%.

“Com a temporada de festas chegando, provavelmente veremos mais cortes, já que os britânicos controlam seus gastos no Natal. Os consumidores estão adotando uma abordagem restrita às festividades, buscando presentes pré-amados e estabelecendo limites de gastos para gerenciar seus custos durante esta época do ano tradicionalmente cara”, explicou Harwood.

