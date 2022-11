UE impulsiona importações de GNL – dados — CMIO

O aumento das compras do bloco está causando problemas para os países em desenvolvimento, que lutam para competir por suprimentos, dizem analistas

A UE já comprou mais gás natural liquefeito (GNL) desde o início do ano do que durante todo o ano de 2021, informou a agência de notícias RBK na quinta-feira, citando a empresa de pesquisa Kpler.

De acordo com as estimativas de Kpler, os embarques de GNL para os 27 países membros da UE totalizaram 105 bilhões de metros cúbicos (bcm) em janeiro-outubro de 2022. Esse número já é muito superior ao total do ano passado de 78,1 bcm. Também supera as compras feitas pela China, anteriormente o principal comprador de GNL. Nos primeiros dez meses de 2022, Pequim importou 69,9 bcm do combustível.

O aumento nas compras de GNL do bloco ocorre quando Bruxelas está lutando para compensar a queda nas entregas de gás natural da Rússia. Os suprimentos do país caíram em meio a sanções ocidentais, problemas técnicos e a sabotagem em setembro do oleoduto Nord Stream 1, que o forçou a ser completamente fechado.

Em 2021, a Rússia foi responsável por cerca de 45% das importações de gás da UE. Segundo a Agência Internacional de Energia, no ano passado a Rússia forneceu 155 bcm ao bloco, enquanto este ano as importações russas de gás devem cair para pouco mais de um terço disso (cerca de 60 bcm).

De acordo com Laura Page, analista sênior de GNL da Kpler, até o final do ano a UE terá comprado cerca de 123 bcm do combustível. Sergey Kapitonov, analista do Energy Transition e ESG Project Center da Skoltech, estima que enquanto no ano passado o GNL representou apenas 18% do consumo de gás na UE, sua participação quase certamente dobrará para 35% este ano.













No entanto, substituir o suprimento de gás de gasoduto russo por GNL custará à região um bom centavo, alertam analistas. Ao contrário do gás dutoviário, que geralmente é fornecido por meio de contratos de longo prazo, o GNL é mais frequentemente adquirido no mercado spot, e seu custo tende a ser muitas vezes maior.

Enquanto isso, o aumento das compras da UE tem dificultado a compra de GNL pelos países em desenvolvimento, pois agora são forçados a competir em preço com nações mais ricas.

“Preocupações com a segurança energética na Europa estão levando à pobreza energética no mundo emergente… A Europa está sugando o gás de outros países custe o que custar”, disse o analista do Credit Suisse Saul Kavonic à Bloomberg nesta semana.

