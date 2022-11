Grã-Bretanha revela soma de ativos russos congelados — CMIO

O governo do Reino Unido congelou ativos pertencentes a empresários e entidades russas no valor de £ 18 bilhões (US$ 20,6 bilhões) este ano, disse o Escritório de Implementação de Sanções Financeiras (OFSI), que faz parte do Tesouro do Reino Unido, em seu relatório anual na quinta-feira.

O número supera todos os outros regimes de sanções do Reino Unido juntos e torna a Rússia a nação mais sancionada da Grã-Bretanha, disse o OFSI.

As sanções do Reino Unido atingiram até agora cerca de 1.200 indivíduos russos, mais de 120 entidades e 19 bancos. As medidas punitivas incluem congelamento de bens, proibições de viagens e sanções de transporte.

“O relatório de hoje mostra a escala das sanções do Reino Unido – congelando mais de £ 18 bilhões em ativos russos para parar [Russian President Vladimir] Putin financiando sua máquina de guerra. Continuaremos a aumentar nossas sanções para exercer pressão econômica máxima sobre o regime russo até que a Ucrânia prevaleça”, disse Anne-Marie Trevelyan, ministra de Estado do Foreign, Commonwealth & Development Office.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro em resposta a um pedido de assistência das repúblicas de Donbass. Depois disso, os EUA, a UE, o Reino Unido e vários outros países impuseram sanções sem precedentes contra a Rússia.

De acordo com estimativas divulgadas no início deste ano por Moscou, quase US$ 300 bilhões das reservas cambiais da Rússia foram congeladas. Kiev tem pedido a seus aliados ocidentais que confisquem esse dinheiro e o usem para “reconstruir” a Ucrânia, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse no mês passado que Bruxelas estava trabalhando em maneiras de fazer isso. A Rússia criticou repetidamente a apreensão de seus ativos, dizendo que a medida constitui essencialmente um roubo.

