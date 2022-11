Rússia encontra maneira de contornar a escassez de importações ocidentais — CMIO

Mais de US$ 12 bilhões em mercadorias bloqueadas por sanções foram importadas de países terceiros este ano

O volume de importações paralelas para a Rússia pode ultrapassar US$ 15 bilhões em termos de valor até o final do ano, disse o primeiro vice-chefe do Serviço Federal de Alfândega da Rússia, Ruslan Davydov, a repórteres na quinta-feira.

As importações paralelas permitem entregas de produtos que estão em demanda no mercado russo por meio de terceiros países sem a permissão dos titulares da marca. Por exemplo, os fornecedores russos podem comprar iPhones da Turquia em vez de diretamente do fornecedor.

“Os dados no final de outubro são de US$ 12,6 bilhões em importações paralelas e 1,6 milhão de toneladas… Uma previsão cautelosa até o final do ano é de mais de US$ 15 bilhões e mais de 2 milhões de toneladas”, disse Davydov.

O governo russo legalizou as importações paralelas em março para atender à demanda por produtos estrangeiros depois que muitas marcas internacionais começaram a interromper os negócios na Rússia em meio a sanções ocidentais.

A medida envolve a importação de bens originais, mas por meio de canais alternativos de abastecimento. A lista de mercadorias para importação paralela é aprovada pelo Ministério do Comércio da Rússia e pode ser alterada quando surgir a necessidade de um novo produto. No entanto, uma marca pode ser adicionada à lista de importações paralelas somente se a empresa de seu proprietário deixar o mercado russo, interromper as entregas ou interromper a produção na Rússia.













Em suas declarações anteriores, Davydov disse que o volume de importações paralelas vem crescendo cerca de 12% a cada mês desde março. Segundo especialistas, agora representa 15-20% do volume total de importações não alimentares para a Rússia.

Desde março, a lista de importações paralelas foi atualizada várias vezes. As categorias mais comuns de bens incluem eletrônicos, eletrodomésticos, bens de consumo, cosméticos, perfumes e até armas. O Ministério do Comércio atualizou recentemente a lista de importações paralelas para incluir várias grandes marcas de bebidas alcoólicas e brinquedos de empresas populares dos EUA, incluindo Marvel, Disney Pixar e DC Comics.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT