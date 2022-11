Judeus instados a deixar a Alemanha para Israel — CMIO

A Alemanha é intrinsecamente antissemita e qualquer judeu sério sobre sua religião deve sair, disse o líder de um grupo comunitário em Brandemburgo em uma carta aberta publicada na quarta-feira, acrescentando que está se mudando para Israel.

“Com suas políticas externas e internas antijudaicas, o país provou que o antissemitismo é uma parte inseparável da ideologia política do Estado”, disse. Semen Gorelik escreveu em sua missiva, que foi tornada pública por Die Achse des Guten (O Eixo do Bem), um portal de notícias pró-Israel. “Você não pode viver neste país como um judeu! E não quero mais viver neste país.”

No que o Jerusalem Post descreveu como “uma furiosa lista de detalhes”, Gorelik destacou que o presidente alemão colocou uma coroa de flores no túmulo de “assassino, terrorista e antissemita” Yasser Arafat, enquanto seu chanceler trouxe como refugiados “milhões de muçulmanos antissemitas que estão atacando judeus e instituições judaicas”. A Alemanha também promove “gangues terroristas” e “colabora com os estados antissemitas que querem destruir” Israel e os judeus, ele escreveu.

De acordo com Gorelik, crianças alemãs são criadas para se tornarem antissemitas com a ajuda de “propaganda maciça anti-judaica e anti-israelense” financiado por impostos e taxas obrigatórios.













“Não quero viver em um país onde, como judeu, tenho que me esconder em todos os lugares e em todos os momentos. Não quero viver em um país onde parte da população veja nossa bandeira israelense como uma provocação. Eu não quero viver em um país onde você não pode usar um kipá na rua.” escreveu Gorelik.

Outra grande queixa dele é que a Alemanha estabeleceu um “substituir o judaísmo por falsas sinagogas estatais”, e não está permitindo nenhuma associação independente do Conselho Central de Judeus controlado pelo Estado na Alemanha.

Gorelik citou a experiência de sua própria família, que chegou à Alemanha em 1996, como refugiada da antiga União Soviética. Eles tentam registrar uma associação em Potsdam desde 1999, disse ele, contra o bloqueio dos tribunais locais, estaduais e federais.

A Alemanha, disse ele, é “um epicentro do antissemitismo” cuja ideologia estatal não mudou desde Martinho Lutero e a Idade Média. É inútil tentar mudar alguma coisa neste “Nunca termina” lista, concluiu.

Estou indo para Israel e recomendo a todos que professam o judaísmo que deixem este país o mais rápido possível.

Havia mais de 500.000 judeus na Alemanha quando os nazistas tomaram o poder em 1933. Até 180.000 deles morreram no Holocausto, enquanto cerca de 300.000 emigraram. Havia aproximadamente 120.000 judeus vivendo na Alemanha em 2021.