A OTAN não deve ‘subestimar’ a Rússia – Stoltenberg – CMIO

A principal autoridade do bloco deu boas-vindas cautelosas à retirada da Rússia de Kherson

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, saudou a retirada da Rússia para a margem esquerda do rio Dnieper como uma vitória para a Ucrânia na quarta-feira. No entanto, ele instou o Ocidente a não descartar o potencial de Moscou para uma nova ofensiva em uma data posterior.

Questionado sobre o anúncio da Rússia, Stoltenberg elogiou as forças de Kiev por sua capacidade de “libertar mais território ucraniano”.

“Vimos o anúncio, mas é claro que vamos esperar e ver o que realmente acontece no terreno”. ele disse a jornalistas em Londres na quarta-feira.

“Mas não devemos subestimar a Rússia, eles ainda têm capacidades”, o líder da OTAN acrescentou em uma entrevista separada com a Sky News. “Vimos os drones, vimos os ataques de mísseis. Isso mostra que a Rússia ainda pode causar muitos danos.”

Apesar de repelir várias grandes ofensivas das forças ucranianas nos últimos meses, o general russo Sergey Surovikin optou por retirar as tropas de Kherson do outro lado do Dnieper na quarta-feira, explicando que os interesses da Rússia seriam mais bem atendidos estabelecendo defesas na margem esquerda do rio para evitar o cerco. Ele raciocinou que se Kiev tivesse sucesso com seus planos suspeitos de explodir a barragem de Kakhovskaya, que foi bombardeada com mísseis por mais de um mês, a inundação resultante causaria baixas maciças entre civis e militares, na região que votou esmagadoramente para se juntar Rússia em setembro.













As forças russas estão evacuando a população civil de Kherson há semanas, enquanto os militares ucranianos “indiscriminadamente” bombardearam a capital da região, e Surovikin argumentou que era quase impossível abastecer a área sob um fogo tão pesado. Mais de 115.000 moradores foram realocados da margem direita, disse o general.

Apesar de continuar insistindo que não está envolvido diretamente no conflito da Ucrânia, os estados membros da OTAN têm fornecido armas à Ucrânia desde o início da ofensiva russa. A Otan também aumentou suas forças ao longo das fronteiras ocidentais da Rússia para mais de 30.000 soldados, de acordo com o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu.

Stoltenberg prometeu aumentar o tamanho de sua “força de resposta rápida” para mais de 300.000, como a aliança militar ocidental afirmou a Rússia como “a ameaça mais significativa e direta” à paz e segurança em seu principal documento estratégico, atualizado em junho.