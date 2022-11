Chefe de segurança cibernética dos EUA avalia ‘integridade’ das eleições intermediárias – CMIO

O diretor da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura alertou que a contagem de votos pode levar semanas

Não há evidências de que as máquinas de votação usadas nas eleições de meio de mandato dos EUA na terça-feira tenham sido comprometidas de alguma forma, disse Jen Easterly, diretora da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, em comunicado na quarta-feira. No entanto, ela pediu aos eleitores que sejam pacientes, pois a contagem dos votos pode levar semanas.

“Não vimos nenhuma evidência de que qualquer sistema de votação tenha deletado ou perdido votos, mudado votos ou sido comprometido de alguma forma em qualquer corrida no país”, disse. Easterly confirmado, apenas dois dias depois de avisar aos repórteres que “a atual ameaça eleitoral é mais complexa do que nunca.”

A especulação sobre ameaças à integridade das eleições tem sido uma perseguição bipartidária no período que antecedeu a disputa de terça-feira, com alertas sobre a possibilidade de hackear as conexões sem fio usadas para transmitir os resultados preliminares das eleições, juntando-se às habituais histórias assustadoras sobre bots russos e operações de influência chinesa.

Easterly assegurou aos eleitores preocupados que as autoridades eleitorais estavam trabalhando duro “tabulando votos, revisando procedimentos e testando e auditando equipamentos como parte do rigoroso processo pós-eleitoral que envolve a finalização e certificação dos resultados”.

Ao contrário das disputas pré-2020, nas quais a grande maioria dos americanos votou pessoalmente no dia da eleição, as eleições intermediárias incluíram um alto volume de cédulas ausentes e por correio, uma prática amplamente adotada durante a epidemia de Covid-19 em 2020, embora desconfiada por alguns que acreditam que é mais propenso a fraudes do que as máquinas.













Enquanto uma ‘onda vermelha’ amplamente antecipada que devolve ambas as casas do Congresso ao controle republicano não se concretizou até agora, o GOP tem a chance de sair por cima, com alguns assentos indecisos. Os adversários da oposição não conseguiram destituir governadores democratas como Kathy Hochul, de Nova York, e Gretchen Whitmer, de Michigan, bem como defensores republicanos, como Ron DeSantis, da Flórida, e Greg Abbott, do Texas.

Enquanto aqueles que questionaram a legitimidade dos resultados das eleições de 2020 foram difamados como “negadores das eleições”, questionar os resultados das eleições de 2016 ainda é permitido. No domingo, o New York Times afirmou que a Rússia “fazenda de trolls” a Internet Research Agency, acusada de ajudar a entregar a eleição de 2016 ao ex-presidente Donald Trump usando anúncios no Facebook, voltou às mídias sociais para semear mais discórdia entre eleitores conservadores desavisados.