Biden pede ‘olhar para’ a ‘cooperação’ de Musk com países estrangeiros – CMIO

Os comentários do presidente dos EUA vieram depois que o bilionário pediu a seus seguidores que votassem no rival Partido Republicano

Vale a pena investigar se a aquisição do Twitter por Elon Musk é uma ameaça à segurança nacional dos EUA, disse o presidente Joe Biden em entrevista coletiva na quarta-feira.

Enquanto Biden discutia os resultados das eleições de meio de mandato, Jenny Leonard, da Bloomberg, perguntou se ele achava que Musk era um “ameaça à segurança nacional dos EUA” e se o governo federal “investigar sua aquisição conjunta do Twitter com governos estrangeiros, que incluem os sauditas”.

“Acho que… a… cooperação e ou… relações técnicas de Elon Musk com outros países, uh, vale a pena ser examinada,” respondeu Biden. “Se ele está ou não fazendo algo inapropriado, não estou sugerindo isso. Estou sugerindo que vale a pena olhar, e uh, hum, e isso é tudo que vou dizer.

Perguntou “Como as?” Biden riu e disse: “Há muitas maneiras.”













O executivo da Tesla e da SpaceX adquiriu a plataforma de mídia social por US$ 44 bilhões, assumindo oficialmente em 27 de outubro e demitindo milhares de funcionários. A Bloomberg informou que a aquisição do Twitter por Musk foi financiada em parte pelos fundos governamentais da Arábia Saudita e do Catar, que obtiveram participações na nova empresa privada.

Em pouco tempo, ativistas pressionaram vários anunciantes a boicotar o Twitter, enquanto dezenas de democratas e jornalistas proeminentes anunciaram que deixariam o Twitter para outras plataformas. Antes das eleições de meio de mandato, Musk endossou uma tomada republicana do Congresso, argumentando que “o poder compartilhado freia os piores excessos de ambas as partes”.













Antes dos comentários de Biden na quarta-feira, Musk disse que o Twitter faria “muitas coisas idiotas” nos próximos meses para ver o que funciona e o que não funciona. Ele também feedback solicitado no “linha de reclamação”, recebendo mais de 75.000 respostas, e realizou uma de uma hora sessão de perguntas e respostas sobre “publicidade e futuro”, que atraiu mais de um milhão de ouvintes.

O que Musk ainda não fez foi reverter qualquer uma das ações da gestão anterior “suspensões permanentes” do Twitter, incluindo o do presidente Donald Trump enquanto ele ainda estava no cargo.