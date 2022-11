Biden comenta ‘cheque em branco’ para a Ucrânia — CMIO

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse esperar que a ajuda americana à Ucrânia continue indefinidamente, mas argumentou que a assistência ao país tem limites, depois que críticos republicanos criticaram os bilhões em remessas de armas e transferências de dinheiro autorizadas por seu governo.

Questionado se a ajuda continuaria “ininterrupto,” Biden disse a repórteres “Essa é a minha expectativa”, ao mesmo tempo em que responde às acusações de alguns legisladores do Partido Republicano de que a assistência dos EUA à Ucrânia foi excessiva.

“A propósito, não demos um cheque em branco à Ucrânia. Há muitas coisas que a Ucrânia quer que não fizemos”, disse. ele disse na quarta-feira, observando que Kiev havia solicitado aeronaves americanas para defender seus céus.

“Eu disse ‘Não, não vamos fazer isso. Não vamos entrar em uma terceira guerra mundial, enfrentando aeronaves russas e nos engajando diretamente”, disse. ele continuou, acrescentando que Washington também recusou certas armas de longo alcance “porque não estou procurando que eles comecem a bombardear o território russo.”













Antes das eleições de meio de mandato desta semana, o líder republicano na Câmara, Kevin McCarthy, prometeu que Kiev não receberá mais um “cheque em branco” se seu partido assumisse o controle do Congresso. Biden, no entanto, disse que seria “surpreso” se o legislador “tem até a maioria de seus colegas republicanos que dizem que não vão financiar as legítimas necessidades defensivas da Ucrânia”.

Em um ponto durante a coletiva de imprensa, o presidente disse que as forças russas estavam “recuando de Fallujah”, aparentemente confundindo a cidade iraquiana com Kherson antes de se corrigir.

Moscou anunciou uma retirada da cidade na quarta-feira, para estabelecer uma nova linha de defesa ao longo do rio Dnieper, a fim de salvar a vida de soldados e civis, segundo oficiais militares.

Biden também foi questionado sobre comentários recentes nos quais ele parecia sugerir que Kiev poderia fazer concessões territoriais como parte de um acordo de paz, mas negou ter feito tal proposta.













“Isso depende dos ucranianos. Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia”, ele disse, ecoando um refrão comum de sua administração. Ele acrescentou que, embora tenha falado anteriormente de “compromissos”, ele não tinha nenhuma idéia específica em mente.

“Eu disse… eles vão lamber suas feridas, decidir o que vão fazer durante o inverno e decidir se vão se comprometer. É isso que vai acontecer”, Biden continuou. “Eu não sei o que eles vão fazer. Mas eu sei de uma coisa, não vamos dizer a eles o que eles têm que fazer.”