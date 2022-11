Destino do Senado dos EUA pode ser decidido no segundo turno — CMIO

As principais disputas em três estados determinarão qual partido controla a câmara alta do Congresso

O Senado dos EUA continua em disputa enquanto as eleições de meio de mandato de 2022 chegam ao fim, com várias corridas ainda indecisas e um segundo turno provavelmente marcado para o próximo mês na Geórgia, que pode se tornar o desempate que entrega a maioria a um dos dois principais partidos.

Embora os democratas tenham conquistado uma cadeira no Senado na Pensilvânia depois que o vice-governador John Fetterman derrotou o republicano Mehmet Oz, três estados agora decidirão o destino da câmara alta: Arizona, Nevada e Geórgia.

O candidato republicano Adam Laxalt ocupa atualmente a liderança em Nevada, enquanto o democrata Mark Kelly está à frente no Arizona. No entanto, com muito mais votos a serem contados, ambas as corridas foram consideradas muito cedo para serem convocadas.













A Geórgia, enquanto isso, está indo para um segundo turno em 6 de dezembro, já que tanto o candidato democrata Raphael Warnock quanto o desafiante do Partido Republicano Herschel Walker não conseguiram atingir o limite de 50% necessário para vencer definitivamente.

Caso os membros de ambos os partidos tomem Nevada e Arizona, o segundo turno da Geórgia decidirá se os republicanos ou os democratas terão maioria no Senado. A Câmara foi dividida igualmente antes das eleições de meio de mandato, deixando a vice-presidente Kamala Harris – que preside o Senado – para romper os laços em votações divididas.