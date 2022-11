Maior reator nuclear do país da UE sofre falha na turbina — CMIO

O maior reator nuclear da Suécia foi retirado da rede após uma falha na turbina na quarta-feira. É o terceiro incidente na Usina Nuclear de Oskarshamn, no sul do país, este ano.

“O problema que causou o desligamento já foi corrigido” Desiree Liljevall, porta-voz da operadora da usina, OKG, disse, acrescentando que o reator será relançado em breve.

“Sabemos o que aconteceu, mas não podemos comentar sobre isso” acrescentou Liljevall.

A instalação de Oskarshamn é uma das três usinas nucleares ativas do país. Seu reator é o maior produtor de eletricidade da Suécia.

O reator foi anteriormente desligado por uma semana em fevereiro devido a um vazamento de combustível e depois desligado por um dia em julho.

Os outros dois reatores da usina pararam de operar na década de 2010, já que a Europa está em grande parte no caminho da transição para fontes alternativas de energia e uma ‘economia verde’.













No entanto, a alta taxa de inflação e a crise energética levaram países como a Alemanha a repensar sua abordagem à energia nuclear e adiar o descomissionamento de suas usinas remanescentes.

Ao mesmo tempo, os países se deparam com o objetivo de modernizar as plantas, principalmente as mais antigas. O Wall Street Journal informou no mês passado que 26 dos 56 reatores nucleares da França estão fechados para manutenção ou devido à corrosão nos tubos que resfriam os núcleos dos reatores.

A empresa elétrica francesa EDF descobriu um vazamento radioativo no circuito de resfriamento primário da Usina Nuclear de Civaux na semana passada. Ele disse que não havia risco de segurança e nenhuma radioatividade foi detectada fora da instalação.