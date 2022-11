Enfermeiras do Reino Unido anunciam primeira greve nacional da história — CMIO

A crescente crise do custo de vida está levando o sindicato a medidas extremas

Enfermeiros em todo o Reino Unido farão greve neste inverno pela primeira vez na história de seu sindicato de 106 anos. Como o Royal College of Nursing revelou na quarta-feira, os membros da maioria dos empregadores do Serviço Nacional de Saúde apoiaram a ação industrial “em sua luta por salários justos e pessoal seguro”.

“A ação industrial deve começar antes do final deste ano, com planos e cronogramas mais detalhados anunciados em breve,“, disse o sindicato.

A paralisação não afetará os serviços de emergência ou unidades de terapia intensiva, mas deve afetar as consultas médicas de rotina.

As enfermeiras estão fazendo campanha por um aumento salarial de 5% acima da inflação no varejo, que excede 12% em meio a uma crise de custo de vida e energia que foi exacerbada pelas sanções à Rússia e pela diminuição do fornecimento de energia russo para a Europa.

De acordo com uma estimativa do The Guardian, o salário médio anual para enfermeiros de £ 35.680 ($ 40.600) em termos reais é £ 3.000 ($ 3.400) menos de uma década atrás, devido à inflação.

O secretário de Saúde Steve Barclay expressou sua decepção com a greve planejada. Ele foi ao Twitter para lembrar que o governo deu “mais de um milhão de trabalhadores do NHS tiveram um aumento salarial de pelo menos £ 1.400 (US $ 1.600) este ano, além de um aumento de 3% no ano passado”.

“Mas as demandas sindicais por um acordo salarial de 17,6% são cerca de três vezes o que milhões de pessoas fora do setor público normalmente recebem e simplesmente não são razoáveis ​​ou acessíveis”. Barclay enfatizou.













A secretária de Educação Gillian Keegan, que foi criticada no início deste ano por usar um relógio Rolex de 10.000 libras (US$ 11.400), acrescentou combustível à disputa acirrada.

Comentando sobre relatos de que algumas enfermeiras estão sendo forçadas a usar bancos de alimentos, Keegan disse à Sky News que isso normalmente acontece quando algo quebra. “ou um relacionamento ou caldeira ou qualquer coisa.” Ela acrescentou que não vê “qualquer ponto” em greve de enfermeiros.

Os sindicatos responderam furiosamente a essas observações.

“A Sra. Keegan acha que temos 135.000 vagas no NHS por causa de separações? Ou é o subpagamento sistemático dos profissionais de saúde?” Rachel Harrison, secretária nacional do sindicato GMB, disse.

Enquanto isso, professores na Escócia, Inglaterra e País de Gales também estão considerando atacar as pressões do custo de vida.

O Banco da Inglaterra em seu relatório de novembro descreveu as perspectivas para a economia do Reino Unido como “muito desafiante” e previu uma recessão prolongada.