‘Quinta-feira Negra’ atinge passageiros de Paris – CMIO

Uma greve dos trabalhadores do transporte levou a uma interrupção maciça dos serviços de metrô e trem na capital francesa

O sistema de metrô de Paris está quase paralisado por uma greve de obras de transporte e há graves interrupções nos serviços ferroviários suburbanos, em um dia que a mídia francesa apelidou de “quinta-feira negra”.

Cinco sindicatos, representando os trabalhadores da rede de transporte, anunciaram a ação sindical no final de outubro, descrevendo seus planos para 10 de novembro como “zero metro, zero RER (Regional Express Network).” Em nota, acusaram a operadora RATP de não vincular reajustes salariais à inflação, de não reconhecimento da qualificação dos funcionários e de buscar um “corrida de reorganização linha-dura levando a uma falta de pessoal.”

Como resultado da greve, as duas únicas linhas de metrô de Paris que operam normalmente são as totalmente automatizadas e funcionam sem motoristas. Cinco linhas pararam completamente enquanto o serviço nas outras sete foi reduzido significativamente.

Mais de 30 estações de metrô estão fechadas.

Há também apenas um serviço parcial em rotas suburbanas, incluindo linhas que ligam o centro de Paris à Disneyland e ao aeroporto Charles de Gaulle.

Com o tráfego de ônibus e bondes também afetado pela greve, a RATP pediu a todos os viajantes, se possível, “trabalhar remotamente ou adiar viagens.”

Gabriel Attal, ministro de Ação Pública e Contas, alegou que os sindicatos haviam demonstrado “zero empatia pelo povo francês”. Ele também apontou para um recente aumento salarial que os trabalhadores do setor público receberam e enfatizou que um “situação difícil” causada pela inflação afeta a todos.

Enquanto isso, Arole Lamasse, chefe do sindicato UNSA RATP, que participa da greve, indicou na quinta-feira que os membros estão preparados para embarcar em uma ação sindical por tempo indeterminado a partir da próxima semana.

“Se nossas demandas não forem totalmente atendidas, a ação durará muito mais do que hoje”, disse. Lamasse disse à mídia.

Em outubro, a inflação disparou na França para uma alta de 37 anos de 6,2%. O país está enfrentando uma crise de custo de vida e energia, exacerbada pelas sanções ocidentais a Moscou e uma queda acentuada no fornecimento de energia da Rússia para a Europa. De acordo com estatísticas oficiais, os preços homólogos dos alimentos cresceram quase 12% no mês passado e os preços da energia quase 20%.