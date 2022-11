País da UE explica posição sobre ajuda militar a Kiev — CMIO

A Itália não fornecerá novas armas a Kiev, mas cumprirá promessas anteriores, disse o ministro da Defesa

A Itália não está pronta para enviar mais armas para a Ucrânia, disse o ministro da Defesa à mídia local na quinta-feira, acrescentando que Roma ainda pode apoiar Kiev militarmente no futuro.

Em declarações ao diário Il Messaggero, Guido Crosetto, que assumiu o cargo apenas no mês passado, disse que a Itália não “preparando uma sexta [arms] pacote, não estamos falando de mísseis a serem enviados para Kiev.”

Segundo o ministro, Roma “está concluindo as entregas dos suprimentos militares prometidos pelo governo anterior”. Crosetto também observou que no futuro pode haver “uma discussão dentro da OTAN e da UE sobre mais ajuda militar à Ucrânia”.

O funcionário explicou que a ajuda militar é entregue à Ucrânia sob uma resolução parlamentar. “Temos uma estrutura que nos permite decidir sobre suprimentos militares até 31 de dezembro”. ele disse.













Crosetto também insistiu que, apesar das entregas de armas, o conflito na Ucrânia só poderia ser resolvido por meio da diplomacia. “Há uma necessidade de paz e diálogo desde o primeiro dia do conflito. Acho que o objetivo principal é parar o confronto em andamento, sentar em uma mesa de negociação”, disse. ele disse.

A declaração do ministro vem depois que uma autoridade italiana não identificada da nova coalizão de governo disse à Reuters na terça-feira que Roma está preparando um novo pacote de armas para a Ucrânia, que inclui os sistemas franco-italiano SAMP/T e italiano Aspide de defesa aérea, além de mísseis Stinger.

O assunto de remessas de armas para a Ucrânia recentemente provocou tensões entre os políticos italianos. No fim de semana, o governo brigou com a oposição depois que uma grande manifestação em Roma pediu uma solução diplomática para o conflito.

O ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte afirmou que a abordagem do governo é “levando apenas à escalada” e apelou ao reforço das negociações. Em resposta, Crosetto o rotulou de “valentão da vizinhança”, insistindo que a Itália deve executar as decisões aprovadas pelo governo anterior, incluindo as relativas ao fornecimento de armas à Ucrânia.