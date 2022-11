Washington oficial não abandonou seu plano de controlar as redes sociais — CMIO

Documentos vazados revelam que o ‘Conselho de Governança de Desinformação’ ‘pausado’ está de volta online

O Departamento de Segurança Interna dos EUA está secretamente aumentando seus esforços para censurar e suprimir informações que considera perigosas – em outras palavras, está focado em fatos inconvenientes, mas verdadeiros. Um órgão originalmente criado para defender os americanos do terror agora está ameaçando a liberdade de expressão em todos os lugares online – e fazendo isso com a ajuda ativa de grandes empresas de tecnologia.

Tudo isso é revelado em documentos vazados obtidos pelos jornalistas Ken Klippenstein e Lee Fang. Talvez os artigos mais preocupantes sejam aqueles que mostram que o altamente controverso e amplamente condenado DHS (ou “Conselho de Governança da Desinformação”) – e a séria ameaça que ele representa para a liberdade de expressão – não foi a lugar nenhum.

Como isso começou…

O corpo foi anunciado com muito alarde em 27 de abril. Oficiais do governo, especialistas e jornalistas tradicionais caíram sobre si mesmos para elogiar as notícias, e a chefe do Conselho, a ex-conselheira de comunicação do governo ucraniano Nina Jankowicz.

Apenas três semanas depois, o DGB foi colocado em espera indefinida e Jankowicz renunciou. A rápida reviravolta foi dito pelo Washington Post ser o resultado de desinformação perigosa que havia sido espalhada sobre o Conselho e sobre seu chefe, que também foi alegado ter sido vítima de uma campanha combinada de abuso misógino.

A verdade é que muitas críticas e preocupações válidas foram levantadas sobre o DGB e a própria Jankowicz, com os defensores da liberdade de expressão compreensivelmente receosos de que o Conselho servisse como uma unidade de censura do estado, ditando o que é e o que não é verdade, o que os cidadãos podem pensar, e quais fontes de informação devem ser silenciadas e desplataformadas.













Muitos críticos igualaram o corpo ao Ministério da Verdade de Orwell, conforme descrito no romance distópico de pesadelo 1984. Os funcionários do DHS zombaram dessas comparações, mas lutaram para definir o que era o conselho e seu objetivo real, tanto quanto o que não era. Nos dias anteriores ao seu fechamento em 18 de maio, eles frequentemente prometiam que a DGB não teria nenhuma “autoridade operacional”, em outras palavras, poder para fazer e aplicar políticas.

Os 22 dias de escândalo em torno do Conselho foram amplamente esquecidos meio ano depois, e o secretário de Segurança do DHS, Alejandro Mayorkas, fechando oficialmente a instituição para sempre em agosto, pode ter criado a impressão entre os críticos de que o perigo havia sido vencido permanentemente. Os novos documentos vazados apontam para falar de uma “pausa” e desligamento ter sido um ardil o tempo todo, projetado para despistá-los.

O Conselho pode não estar mais no papel, mas todas as suas funções foram passadas para a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, uma divisão do DHS. E é óbvio que entre essas responsabilidades está o policiamento do conteúdo online e o estabelecimento de regras que as plataformas de mídia social, mecanismos de busca e sites devem seguir. Definir e executar a política, em outras palavras. Assim, os chefes de departamento que alegavam o contrário estavam mentindo o tempo todo.

… e como está indo.

Um relatório produzido pelo comitê consultivo da Agência em junho deste ano está entre os documentos vazados. Declara que o CISA “está posicionada para desempenhar um papel único e produtivo ao ajudar a enfrentar os desafios” do “desinformação.”

Lembrando que a internet e “em particular plataformas de mídia social” interromperam o papel de “tradicionais ‘gatekeepers’ na disseminação de informações”, o relatório aconselha que a CISA aborde o “problema” da desinformação com “todo o ecossistema de informações em vista”. Isso inclui o patrulhamento e a regulamentação “plataformas de mídia social de todos os tamanhos, mídia convencional, notícias a cabo, mídia hiperpartidária, rádio e outros recursos online” e controlar eficazmente o seu conteúdo.

O comitê da CISA incluiu Vijaya Gadde, chefe de política legal, confiança e segurança do Twitter. O relatório mostra que ela desempenhou um papel ativo na formação das atividades anti-desinformação da CISA, fornecendo “uma lista de grupos da sociedade civil” com a qual o Twitter fez parceria no passado, caso o comitê “gostaria de entrar em contato com qualquer indivíduo adicional” sobre suas “recomendações” de desinformação.













A razão pela qual a CISA desejaria “alcançar” para as pessoas sobre seu trabalho de censura fica claro nas atas vazadas de suas reuniões de comitê ao longo de junho. De novo e de novo a necessidade de “socializar a existência” do sucessor da DGB, e suas “tarefas”, entre ONGs, grupos de direitos e jornalistas.

Este é um eufemismo para obter os mesmos elementos que minaram a DGB após seu lançamento a bordo com a substituição, que tem um novo nome “para não confundir” os dois corpos idênticos.

Antes da “alcançar” para essas pessoas, porém, um membro do comitê, seu nome redigido, “recomendações fornecidas” sobre como a CISA poderia responder melhor a perguntas desconfortáveis ​​sobre “vigilância e monitoramento” se eles foram solicitados por seus alvos, ou pela mídia. Vijaya Gadde do Twitter “afirmou este curso de ação”, e em outra reunião “recomendou” que a DGB renomeada tenha “amplo escopo” em termos de qual mídia ela policia, em vez de “limitar” suas atividades a “apenas redes sociais”.

As contribuições de Vijaya Gadde não pararam por aí. Em várias reuniões do comitê CISA, ela compartilhou informações privilegiadas sobre a plataforma Twitter, revelando que a rede social “avalia o nível de dano causado” em supostos “incidentes” de desinformação, e “utiliza um ‘sistema de três golpes’ para desamplificar os maus atores”. Gadde também “recomendou” que a nova DGB considere cuidadosamente “quantas contra-narrativas” ele pode emitir em resposta a incidentes individuais.













Negócios, como sempre

Os leitores ficarão compreensivelmente chocados com o fato de um membro sênior da equipe de uma grande rede social ajudar abertamente o governo dos EUA a destruir a liberdade de expressão, não apenas na plataforma para a qual trabalham, mas nas mídias tradicionais e sociais. Mas isso é de fato normal, e vem acontecendo há anos.

Em outras partes da ata vazada, há uma referência a uma reunião antes da eleição presidencial dos EUA de 2020, que contou com participantes do DHS. Representantes da indústria de tecnologia incluíram números do Google, Facebook, Twitter, Reddit, Microsoft, Verizon Media, Pinterest e Linkedln. Do lado do governo estava o CISA, o FBI, o Departamento de Justiça e o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI).

“Desde 2018, a indústria de tecnologia e as agências governamentais dos EUA… assim como “operações de contra-informação através da internet”, lê-se uma declaração de acompanhamento.

Em uma declaração a Lee Fang e Ken Klippenstein, o Twitter afirmou: “Não coordenamos com outras entidades ao tomar decisões de moderação de conteúdo e avaliamos o conteúdo de forma independente de acordo com as Regras do Twitter.”

Esse pode ser o caso agora que Vijaya Gadde perdeu o emprego – ela foi uma das muitas pessoas demitidas pelo novo proprietário da rede social Elon Musk em 28 de outubro. Mas o mesmo não pode ser dito para outras redes sociais. Existe um portal formal para funcionários do governo sinalizarem diretamente o conteúdo no Facebook ou Instagram e solicitarem que ele seja removido ou suprimido, e um guia para usá-lo está entre os arquivos vazados.

Uma passagem do relatório vazado da CISA de junho afirma que o DHS define desinformação como “informações falsas ou enganosas que são propositadamente semeadas e/ou espalhadas para um objetivo estratégico”. É uma piada muito doentia que as maiores notícias falsas deste ano tenham sido sobre o Conselho de Governança da Desinformação. Em particular, que seria simplesmente um órgão consultivo, não teria poder e, eventualmente, seria fechado.

É possível que, à luz desses vazamentos, o DHS possa simplesmente ser renomeado para outra coisa novamente e continuar como antes.