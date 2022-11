França inverte acordo de imigração com a Itália — CMIO

O ministro do Interior chamou a recusa de Roma de aceitar um barco com 234 pessoas de “egoísta” e descartou um acordo anterior sobre refugiados

A França cancelou os planos de receber 3.500 imigrantes rejeitados pela Itália, disse o ministro do Interior, Gerald Darmanin, nesta quinta-feira. No entanto, Paris permitirá que mais de 200 imigrantes presos em um barco em águas italianas atraquem no país.

Darmanin disse a repórteres que a França permitirá que o Ocean Viking, um navio que resgata principalmente migrantes africanos no mar e os transporta para a Europa, atraque em Toulon. O navio, juntamente com outros navios operados por ONGs semelhantes, ficou preso na costa da Itália por várias semanas depois que o governo italiano recusou permissão para atracar.

Chamando a recusa da Itália “egoísta,” Darmanin disse que a França decidiu “para compensar o comportamento inaceitável do governo italiano e convidar o navio a vir ao porto militar de Toulon”.

Das 234 pessoas a bordo, o ministro disse que a França vai abrigar um terço, com outro terço indo para a Alemanha e o restante compartilhado entre outros países da UE.













No entanto, Darmanin disse que a França renegaria um acordo pré-existente para receber cerca de 3.500 imigrantes atualmente alojados na Itália e reforçaria os controles ao longo de sua fronteira italiana.

Sucessivos governos italianos argumentaram que seu país carrega um fardo injusto quando se trata de receber imigrantes e pediram a outros membros da UE que compartilhem a carga. A recém-eleita primeira-ministra Giorgia Meloni também prometeu reprimir a imigração ilegal, que durante os primeiros nove meses deste ano subiu em toda a UE a níveis nunca vistos desde 2016, segundo dados da agência de fronteiras do bloco, Frontex.

Seus esforços para afastar os navios migrantes dos portos italianos encontraram resistência das instituições de caridade encarregadas dos navios, com uma delas, a SOS Humanity, acusando Roma de violar a Lei Europeia e a Convenção de Refugiados de Genebra e ameaçando com uma ação legal.

Na França, Darmanin também prometeu adotar uma postura mais dura em relação à imigração. Falando ao Le Monde na semana passada, ele disse que um novo projeto de lei agilizaria a deportação de estrangeiros criminosos, ao mesmo tempo em que tornaria mais fácil para os imigrantes legais obter autorizações de trabalho para setores com escassez de mão de obra.

O projeto foi contestado por diferentes lados do espectro político, com a líder de direita Marine Le Pen acusando Darmanin de tentar inundar o país com trabalhadores estrangeiros, e a aliança de esquerda NUPES criticando-o por explorar esses mesmos trabalhadores.