Com inflação alta, França, Bélgica, Reino Unido e Grécia enfrentam greves em setores críticos

A paralisação foi combinada com uma convocação à mobilização nacional pelo mais influente dos sindicatos, a Confederação Geral do Trabalho (CGT), relata a Rádio França Internacional. Os manifestantes

A Europa enfrenta um aumento exponencial dos custos de energia no momento em que se aproxima o inverno (no Hemisfério Norte). Segundo a publicação, países convivem com uma inflação de 10%, “em um quadro explosivo que gera impaciência e preocupação na população”.

Os sindicatos belgas convocaram uma greve nacional para proteger o poder aquisitivo dos salários, com suspensão do serviço ferroviário e os supermercados fechados.

Na Grécia, protestos contra o aumento dos preços ao consumidor tomaram as ruas. Em Atenas, houve suspensão total do serviço de ônibus, bondes, metrôs, trens e táxis. As conexões marítimas entre a Grécia continental e as ilhas dos mares Egeu e Jônico também foram suspensas.