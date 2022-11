Convidado da MSNBC faz previsão vulgar sobre parlamentar republicano — CMIO

Um estrategista democrata brincou que Lauren Boebert pode recorrer ao OnlyFans se perder uma corrida ao Congresso que ainda está muito perto de ser chamada

A deputada republicana Lauren Boebert pode recorrer à venda de imagens picantes de si mesma on-line, se perder a corrida para o Congresso contra Adam Frisch, disse um convidado da MSNBC.

A piada grosseira veio do estrategista do Partido Democrata Kurt Bardella, ex-assessor do Projeto Lincoln, durante uma aparição pós-eleitoral no programa ‘The ReidOut’ de Joy Reid na quarta-feira.

Reid perguntou sobre a possível derrota eleitoral de Boebert, especificamente “que trabalho ela teria” após o Congresso, considerando que seu restaurante com tema de armas em Rifle, Colorado, fechou no início deste ano.

“Acho que pode ser um ganho para OnlyFans,” Bardella respondeu, provocando uma risada de Reid. A outra convidada, a ex-senadora Claire McCaskill, aparentemente ficou chocada com o comentário.

OnlyFans é um site que permite aos usuários vender acesso por assinatura ao conteúdo que produzem, cobrando uma taxa pelo serviço. Embora não tenha sido explicitamente projetado como um mercado apenas para adultos, seu crescimento foi estimulado por produtores de conteúdo pornográfico que se apresentavam. No ano passado, o site tentou banir o conteúdo sexual em meio a preocupações de investidores, mas dias depois reverteu a decisão.

Nem Reid nem McCaskill, ambos feministas declarados, comentaram o tom sexista da piada de Bardella. A ex-senadora posteriormente rejeitou as alegações de que ela “gargalhadas junto”.













Boebert, que representa o 3º distrito congressional do Colorado, pode perder sua cadeira para o democrata Frisch, embora a margem entre eles permaneça pequena. Às 8h da manhã, horário do leste, ela estava atrás de seu adversário por menos de 300 votos, com mais de 95% dos votos apurados.

Boebert está entre os políticos republicanos que provocam as críticas mais emocionais do campo azul. Ela se tornou repetidamente um alvo da esquerda com declarações controversas e apoio inabalável ao ex-presidente Donald Trump.

O Projeto Lincoln é um comitê de ações políticas de conservadores anti-Trump que lançaram anúncios em vídeo e fizeram aparições na mídia denunciando o ex-presidente durante seu mandato, instando republicanos e democratas que nunca Trump fizeram doações.