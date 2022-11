Exército da França é incapaz de participar de grandes operações militares, alerta ministro

Em entrevista à emissora francesa LCI, o ministro francês abordou uma série de assuntos, como os diálogos com a Rússia e a capacidade militar do Exército francês .

Ao comentar as relações com a Rússia, ele explicou que “não importa o que aconteça, não importa quão profundas sejam as diferenças, o diálogo entre as potências nucleares deve sempre ser possível, pelo menos por causa das forças de dissuasão nuclear”.