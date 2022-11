Indústria multibilionária do Reino Unido pode estar morta até 2030 – Times – CMIO

Boates britânicas estão implorando por ajuda do governo, pois a crise do custo de vida pode colocar um prego no caixão da indústria

A Grã-Bretanha pode perder todas as suas casas noturnas até 2030 se os locais continuarem fechando no ritmo atual, informou o The Times na quinta-feira, citando números fornecidos pela Night Time Industries Association (NTIA). Segundo a NTIA, 123 casas noturnas fecharam no período de nove meses entre dezembro passado e setembro deste ano, o que equivale a um estabelecimento sendo perdido a cada dois dias. Atualmente, restam apenas 1.068 casas noturnas no país. “Os números sugerem que, se a taxa de declínio não for interrompida, não haverá mais boates na Grã-Bretanha até 2030”. O Times escreveu. Com o país enfrentando uma crise de custo de vida e de energia, que foi exacerbada pelas sanções à Rússia e uma diminuição no fornecimento de energia russa para a Europa, os gastos em boates caíram 15% este ano. Isso ocorre porque os custos aumentaram mais de 30%, de acordo com dados da NTIA, citados pelo jornal. Na quarta-feira, a organização acusou o governo do Reino Unido de negligenciar a importância da economia noturna, apesar de atrair mais de 300 milhões de turistas por ano, gerar mais de 112 bilhões de libras (US$ 129 bilhões) em receita e empregar quase 2 milhões de pessoas. “...Somos confrontados com avisos de austeridade, tributação e redução de ruído,”, alegou a associação.









Na semana passada, seu chefe, Michael Kill, pediu às autoridades que parassem “arrancando o coração da vida noturna” e também restabelecer o congelamento do imposto sobre o álcool, estender o alívio das taxas comerciais e reduzir o IVA. Kill tem alertado repetidamente que o declínio das boates é um “grande tragédia” para o Reino Unido, pois nutrem talentos e servem como “centros culturais e sociais”. Em um comentário citado pelo The Times, ele também disse que o fechamento de locais seguros e licenciados pode levar ao renascimento de festas ilegais e perigosas. Ele disse à agência que o Reino Unido corre o risco de voltar a “não regulamentado e inseguro” ambientes de vida noturna. “Se não tomarmos cuidado, acabaremos voltando à cultura rave do final dos anos 80”, ele avisou. Uma pesquisa conduzida pelo Barclaycard no mês passado revelou que mais da metade dos britânicos planeja reduzir gastos discricionários, incluindo comer e beber fora, para poder pagar suas contas de energia.

